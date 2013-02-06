Долги "Крокус Интернэшнл" угрожают теплоснабжению ДВФУ, но не студентам и преподавателям

ОАО "ДВЭУК" направило в адрес ЗАО "Крокус Интернэшнл" (входит в Crocus Group Араса АГАЛАРОВА) предупреждение о необходимости оплаты задолженности для обеспечения теплоснабжения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В противном случае потребитель будет уведомлен о введении ограничения поставки тепла. В энергокомпании поясняют, что ограничения в любом случае не затронут жилых помещений.

Напомним, что ЗАО "Крокус Интернэшнл" имеет задолженность перед ОАО "ДВЭУК" в размере 207,883 млн рублей за поставку тепловой энергии в период с декабря 2011 года по декабрь 2012 года. 5 февраля потребителю направлено предупреждение об оплате долга до 8 февраля 2013 года включительно.

В случае непогашения задолженности ОАО "ДВЭУК" уведомит ЗАО "Крокус Интернэшнл" о введении ограничения поставки тепла в течение февраля. В уведомлении будет указан порядок ограничения, который в настоящее время разрабатывается в соответствии с ФЗ "О теплоснабжении".

Напомним, 29 ноября 2012 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил исковое заявление ОАО "ДВЭУК" к ЗАО "Крокус Интернэшнл" на сумму 108,707 млн рублей. Данная задолженность не выплачивается и оспаривается ответчиком в суде.

ОАО "ДВЭУК" было вынуждено осуществлять теплоснабжение ДВФУ в осенне-зимний период, что привело к образованию новой задолженности в размере 99,176 млн рублей. Соответствующее исковое заявление подано в Арбитражный суд Приморского края 29 января 2013 года.

ЗАО "Крокус Интернэшнл" (Crocus International) выступает генеральным подрядчиком строительства на о. Русский объектов Дальневосточного федерального университета, в котором состоялся деловой саммит АТЭС-2012. ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" ответственно за строительство энергоинфраструктуры о. Русский, в том числе трех мини-ТЭЦ, а также распределительных сетей тепло- и электроснабжения.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.