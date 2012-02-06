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Строительство госрезиденции отменило мост между островами Русским и Попова

06 Февраля 2012, 22:24 | Владивосток

Моста между островами Русский и Попова через пролив Старка во Владивостоке не будет. Оказалось, что дорога к нему должна была пройти недалеко от того места, где построят резиденцию президента РФ.

Об этом сообщил на заседании Законодательного Собрания Приморского края и. о. директора департамента дорожного хозяйства Приморского края Евгений ЛЫСЕНКО.

«Строительство этого моста отменено. Там будет построена государственная резиденция», - отметил он. Ранее и. о. директора департамента дорожного хозяйства заявил, что проект данного мостового сооружения не был выполнен подрядчиками. Сэкономленные средства были перенаправлены на ремонт дорог края, сообщает PrimaMedia.

"Золотой Рог".

Автор: По сообщениям пресс-служб
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