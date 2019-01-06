Игорь Пушкарёв поздравил владивостокцев с Рождеством Христовым

«В любой ситуации оставайтесь человеком», - пишет экс-мэр в соцсетях

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в социальных сетях поздравил горожан с Рождеством Христовым:

«Сегодня в храмах и церквях Владивостока пройдут праздничные Богослужения. Мои самые искренние поздравления всем с наступающим Рождеством Христовым!

Верьте в свою звезду и не сходите с выбранного пути. Желаю всем крепости духа и тела! И в любой ситуации оставайтесь человеком».

Фото Владимира КОБЗАРЯ.