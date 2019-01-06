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Игорь Пушкарёв поздравил владивостокцев с Рождеством Христовым
06 Января 2019, 17:19 | Владивосток
«В любой ситуации оставайтесь человеком», - пишет экс-мэр в соцсетях
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в социальных сетях поздравил горожан с Рождеством Христовым:
«Сегодня в храмах и церквях Владивостока пройдут праздничные Богослужения. Мои самые искренние поздравления всем с наступающим Рождеством Христовым!
Верьте в свою звезду и не сходите с выбранного пути. Желаю всем крепости духа и тела! И в любой ситуации оставайтесь человеком».
Фото Владимира КОБЗАРЯ.
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