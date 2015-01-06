Кошка Матроска из Владивостока снова появилась на прилавке с морскими деликатесами

Кошка Матроска, которая отобедала на 63 тысячи рублей в аэропорту Владивостока, снова появилась в холодильной камере с морскими деликатесами. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», на этот раз владельцы магазина с её помощью решили привлечь к себе внимание покупателей.

Они разместили на прилавке фотографию Матроски с надписью «Здесь был котик» в надежде привлечь еще больше покупателей в свой магазин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.