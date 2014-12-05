Ёлочные базары развернутся во всех районах Владивостока

Во Владивостоке определено более 50 площадок, где развернутся ёлочные базары. Для удобства горожан площадки предусмотрены во всех районах Владивостока.

Традиционно ёлки в краевой центр привозят из Лесозаводска, Кавалеровского, Дальнегорского и других районов Приморского края. Как сообщили в отделе потребительского рынка управления экономии и развития предпринимательства администрации Владивостока, реализация главного новогоднего атрибута начнется после 12 декабря. Сейчас ведётся работа по выдаче разрешений на торговлю. Кстати, разрешение предприниматель получит, если заключит договор с компанией, занимающейся утилизацией бытовых отходов и в их числе - посленовогодних елок.

ZRPRESS.RU, Владивосток.