Во Владивостоке сдача в эксплуатацию пяти корпусов ДВФУ прошла за пять минут

Подписан акт завершения строительства первых пяти корпусов, в которых, как говорят строители, в дни проведения саммита АТЭС-2012 будут жить президенты стран – членов этой организации. Корпуса объединены в гостиничный комплекс «Северный», который после саммита станет университетским общежитием.

Как заявил руководитель Дальневосточной дирекции Минрегиона РФ Олег БУКАЛОВ, согласно плану, объекты нужно было сдать к 31 декабря 2011 года, однако сделать это удалось почти на месяц раньше. В этом есть заслуга генерального подрядчика ЗАО «Крокус», президент которого Арас АГАЛАРОВ, по его словам, ставил перед коллективом две задачи: не увеличивать сроки сдачи объектов и не увеличивать их стоимость.

Гостиничный комплекс «Северный» осмотрен рабочей комиссией, в которую вошли представители государственного заказчика (ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России»), генерального подрядчика (ЗАО «Крокус Интернэшнл») и эксплуатационных структур Дальневосточного федерального университета. Передача в эксплуатацию построенных корпусов ДВФУ будет проведена единым комплексом позже, однако рабочие комиссии по сдаче объектов в составе этого единого комплекса ведут свою работу с ноября. Они провели комплексный осмотр корпусов №№1-5 и пришли к выводу, что объекты можно вводит в строй поэтапно, а эти здания уже можно сдавать в эксплуатацию.

К 31 декабря планируется сдать в эксплуатацию конференц-центр и учебные корпуса – пресс-центр, финансово-экономический корпус, общеуниверситетский студенческий корпус, медицинский лечебный и научно-исследовательский центр, корпус медблока. Для студентов будут работать спортивные комплексы, досуговые центры, будет облагорожена территория – построены гранитная набережная и парковая зона с водопадами, фонтанами и художественной подсветкой.

В настоящее время уже выполнено около 80% всего объема, также пройден самый важный этап строительства — закрыты тепловые контуры всех объектов ДВФУ, смонтированы системы отопления, проект находится на завершающей стадии отделочных работ.

На церемонии присутствовало большое количество представителей иностранных консульств – представители Республики Корея, Японии, КНР, Бангладеш, ЮАР, Южной Осетии и Австралии.

Юрий РОГОВ.

От редакции

Сдача в эксплуатацию пяти корпусов ДВФУ прошла за пять минут. Именно столько времени заняло подписание необходимых бумаг. Поскольку большинство читателей «Золотого Рога» своими глазами увидеть построенное не смогут еще довольно долгое время, показываем, как выглядят президентские корпуса изнутри. Попутно предлагаем муниципалитету организовать экскурсии приморцев на объекты саммита на остров Русский наподобие тех, что были по осени по материковым новостройкам и вызвали большой интерес жителей Владивостока.

Есть что-то несправедливое в том, что заезжие шоумены имеют возможность убедиться в грандиозности построенного на острове Русском, а жителям города в этом отказано.