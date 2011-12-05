Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке сдача в эксплуатацию пяти корпусов ДВФУ прошла за пять минут
Подписан акт завершения строительства первых пяти корпусов, в которых, как говорят строители, в дни проведения саммита АТЭС-2012 будут жить президенты стран – членов этой организации. Корпуса объединены в гостиничный комплекс «Северный», который после саммита станет университетским общежитием.
Как заявил руководитель Дальневосточной дирекции Минрегиона РФ Олег БУКАЛОВ, согласно плану, объекты нужно было сдать к 31 декабря 2011 года, однако сделать это удалось почти на месяц раньше. В этом есть заслуга генерального подрядчика ЗАО «Крокус», президент которого Арас АГАЛАРОВ, по его словам, ставил перед коллективом две задачи: не увеличивать сроки сдачи объектов и не увеличивать их стоимость.
Гостиничный комплекс «Северный» осмотрен рабочей комиссией, в которую вошли представители государственного заказчика (ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России»), генерального подрядчика (ЗАО «Крокус Интернэшнл») и эксплуатационных структур Дальневосточного федерального университета. Передача в эксплуатацию построенных корпусов ДВФУ будет проведена единым комплексом позже, однако рабочие комиссии по сдаче объектов в составе этого единого комплекса ведут свою работу с ноября. Они провели комплексный осмотр корпусов №№1-5 и пришли к выводу, что объекты можно вводит в строй поэтапно, а эти здания уже можно сдавать в эксплуатацию.
К 31 декабря планируется сдать в эксплуатацию конференц-центр и учебные корпуса – пресс-центр, финансово-экономический корпус, общеуниверситетский студенческий корпус, медицинский лечебный и научно-исследовательский центр, корпус медблока. Для студентов будут работать спортивные комплексы, досуговые центры, будет облагорожена территория – построены гранитная набережная и парковая зона с водопадами, фонтанами и художественной подсветкой.
В настоящее время уже выполнено около 80% всего объема, также пройден самый важный этап строительства — закрыты тепловые контуры всех объектов ДВФУ, смонтированы системы отопления, проект находится на завершающей стадии отделочных работ.
На церемонии присутствовало большое количество представителей иностранных консульств – представители Республики Корея, Японии, КНР, Бангладеш, ЮАР, Южной Осетии и Австралии.
Юрий РОГОВ.
От редакции
Сдача в эксплуатацию пяти корпусов ДВФУ прошла за пять минут. Именно столько времени заняло подписание необходимых бумаг. Поскольку большинство читателей «Золотого Рога» своими глазами увидеть построенное не смогут еще довольно долгое время, показываем, как выглядят президентские корпуса изнутри. Попутно предлагаем муниципалитету организовать экскурсии приморцев на объекты саммита на остров Русский наподобие тех, что были по осени по материковым новостройкам и вызвали большой интерес жителей Владивостока.
Есть что-то несправедливое в том, что заезжие шоумены имеют возможность убедиться в грандиозности построенного на острове Русском, а жителям города в этом отказано.
Новости тематики
- Во Владивостоке ответственный за строительство океанариума взят под стражу
- Океанариум в Приморье можно будет запустить не ранее чем через 9-12 месяцев
- Миклушевский пообещал разобраться с нечистотами во Владивостоке
- Год после саммита АТЭС во Владивостоке: Мне уже за 80, и я думала, что не увижу того, что здесь построили
- Владивосток: Год после саммита АТЭС
- Прокуратура Приморья организовала проверку моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный
- Долги "Крокус Интернэшнл" угрожают теплоснабжению ДВФУ, но не студентам и преподавателям
- Карлос Зебаллос: Мы хотим «приблизить» Владивосток к морю...
- До пуска аэроэкспресса во Владивостоке осталось 4 дня
- По 5-звездочным отелям Владивостока можно будет прогуляться
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о нынешнем ВЭФ
- Приятная и долгожданная новость пришла с полей Восточного экономического форума
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке появится новый супермост
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе