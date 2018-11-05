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Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
Некоторые эксперты опасаются, что навсегда
В связи со строительством музейно-театрального комплекса федерального значения популярная среди туристов видовая площадка в районе предназначенного к сносу бывшего учебного комплекса ДВФУ на Орлиной сопке должна быть закрыта, сообщает газета «Золотой Рог».
Как пояснили строители, проход и проезд туда могут быть перекрыты уже после завершения формальностей с кадастровым оформлением территории и передачи ее под подготовку к строительству. Вероятно, что, минимум, до четырех лет свободного доступа на видовую площадку не будет. Если же строительство со сметной стоимостью около 30 млрд рублей затянется, то ровно настолько же затянется и открытие доступа туристов на обновленную площадку.
В этой связи стоит упомянуть, что еще при уже давнем обсуждении Морского фасада Владивостока поднимался вопрос о создании во Владивостоке ряда видовых площадок, которые должны были лишить видовую на Орлиной сопке монополии. Тогда называлось около десятка точек, которые были бы для этого пригодны – на сопках Крестовой, Бурачека, Баляева и пр. Однако до сих пор ни одна из тогда названных площадок не была развита в достаточной степени для посещения их большими группами туристов. К ним нет удобных подъездов и подходов.
Проще будет туристам-одиночкам, которым проще и доступнее, чем группам, удобные для обзоров точки на склонах городских сопок.
Возможно ли группам туристов будет любоваться бухтой Золотой Рог и центром Владивостока с площадок или крыш построенных здесь в последние годы престижных зданий?
Как пояснил руководитель управляющей компании одного из комплексов на Орлиной сопке, это вряд ли состоится. Требуется согласие всех жильцов, но они вряд ли пойдут на ухудшение своего комфорта.
Как бы то ни было, вопрос о том, что сегодня должно временно полноценно заменить видовую площадку на Орлиной сопке для туристов и горожан очень актуален и его срочно надо решать.
Между тем, проект строительства во Владивостоке музейно-театрального комплекса стоимостью 30 млрд руб. вызывает недоумение у главы «ДНС Групп» Дмитрия Алексеева. По его мнению, «Россия не столь богата, чтобы могла разбрасываться деньгами».
Распоряжение премьера Дмитрия Медведева о сносе бывшего ДВПИ огорчило Дмитрия Алексеева. «Зачем сносить здание, когда оно достаточно недавно построено? Да вы же сами оценили его еще недавно в 900 млн. Понятно, что в России мало земли, но все же мы не настолько богаты, чтобы так разбрасываться деньгами. Продайте здание за 200 млн, - написал глава «ДНС Групп» на своей странице в «Фейсбуке». - Почему именно музейно-театральный комплекс? Что это вообще такое? Нужен музей? Возьмите старый корабль ТОФ, поставьте его у набережной Цесаревича, и будет шикарный музей.
Почему 30 млрд нужно пускать именно на это? Понятно, культура — это хорошо, но у нас прямо сейчас рушится инфраструктура. Может, 10 млрд — на мосты, 10 — чтобы привести в порядок школы и больницы, а 10 - на «культуру»? Между прочим, 30 млрд - это практически три бюджета Владивостока! Что за пир во время чумы?»
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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