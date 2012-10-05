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Прокуратура заставила администрацию Владивостока принять жилой дом в муниципальную собственность
ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ZRPRESS. Прокуратурой города Владивостока установлено, что администрация города, несмотря на выраженную в письменном виде готовность принять из федеральной собственности в муниципальную здание-общежитие по ул. Ялтинская, 3А в г. Владивостоке, никаких мер к осуществлению указанных действий не предпринимала.
При этом территориальным управлением Росимущества в Приморском крае указанный жилой дом был исключен из реестра федеральной собственности еще в декабре 2011 года.
Бездействие органов местного самоуправления лишало возможности граждан, проживающих в общежитии, на приватизацию занимаемых помещений. Вместе с тем, срок приватизации жилого фонда ограничен законом.
Кроме этого, отсутствие собственника жилого дома могло повлечь негативные последствия, связанные с обеспечением правомочий по сохранности и капитальному ремонту, особенно в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
По результатам проверки по факту бездействия по принятию в муниципальную собственность прокурором города внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
После вмешательства прокуратуры Думой города Владивостока принято решение, в соответствии с которым жилой дом, расположенный по ул. Ялтинская, 3А, принят в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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