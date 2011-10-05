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Миклушевский: "Амнистия" для студентов-должников ДВФУ состоится в последний раз
3 октября ректор Дальневосточного федерального университета Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ встретился со студентами-активистами, которые инициировали митинг против массовых отчислений, запланированных в начале октября. Похоже, стороны пришли к компромиссу.
Митингующие уверяли, что к отчислению готовят порядка 3 тысяч человек, среди которых немало спортсменов и членов творческих коллективов, которые защищают честь университета на соревнованиях и конкурсах и по этой причине не могут сдать сессию в срок. Студенты заявили также, что недовольны новой системой начисления стипендий: максимальная стипендия для студентов гуманитарных специальностей, которые учатся на "отлично", теперь составляет 3500 руб. в месяц, а для отличников инженерных и естественно-научных специальностей - 7500 руб.
В момент проведения митинга ректора во Владивостоке не было. Однако, вернувшись из командировки, Владимир Миклушевский провёл встречу со студентами, чтобы взять ситуацию под контроль. "Конечно, к творческим студентам и спортсменам подход особый, - сразу же заявил ректор. - Но при этом хочу подчеркнуть, что каждый студент должен ответственно относиться к учёбе".
В ходе переговоров был достигнут компромисс: ректор объявил, что все студенты-должники (а их к началу октября осталось 1241), независимо от причины возникновения задолженности, могут сдать "хвосты" до 15 октября. Для тех, кто не смог уложиться в этот срок, будет создана апелляционная комиссия, куда войдут не только преподаватели, но также студенты и их родители. Комиссия рассмотрит ситуацию по каждому должнику, при этом её заседания будут транслироваться в интернете. Если причины непогашения задолженности будут признаны объективными, студент получает ещё 2 недели. В любом случае до 1 ноября процесс должен быть завершён. Тем, кто не смог ликвидировать "хвосты", предлагается три варианта: при наличии оснований уйти в академический отпуск, повторить обучение на непройденном курсе на платной основе или готовиться к отчислению.
Владимир Миклушевский отметил, что подобная "амнистия" проводится в первый и последний раз: в зимнюю сессию никаких поблажек для должников уже не будет. По словам ректора, за прошлые годы студенты вузов, вошедших в состав ДВФУ, привыкли к тому, что процесс пересдачи сессии затягивается до бесконечности (особенно отличился этим ДВГУ). Но в федеральном университете требования к студентам возрастают. Спортсменам и членам творческих коллективов ректор предложил перейти на индивидуальный график обучения, особо подчеркнув, что все затраты на организацию подобного графика вуз берёт на себя.
Что же касается стипендий, здесь Владимир Миклушевский подробно аргументировал свою позицию: "Когда я учился в вузе на металлурга, у меня была повышенная стипендия - так государство мотивировало людей осваивать эту профессию. Если же говорить о приоритетах ДВФУ, то сегодня это инженерные, естественно-научные и медицинские специальности. К сожалению, они не пользуются большой популярностью: в основном, туда идут слабые абитуриенты, но так мы никогда не поднимем инновационную экономику. Поэтому градация по специальностям необходима". Вопрос о надбавке старостам и другие спорные моменты ректор пообещал урегулировать к весеннему семестру, призывая студентов вносить предложения через сайт ДВФУ. Миклушевский также рассказал о системе грантов, которые будут выделяться студентам по результатам научных, общественных, творческих и спортивных достижений.
Сегодня университетский скандал активно обсуждается в коридорах, на улицах и интернет-форумах. Можно услышать мнения, что кто-то усиленно подталкивал студентов к бунту и раздувал скандал (и этот кто-то "копает" то ли под ректора, то ли под "Единую Россию"). Надо признать, что Владимир Миклушевский в сложившейся ситуации выглядит вполне достойно: в ходе встречи он показал себя эффективным менеджером, который умеет слышать своих оппонентов и готов идти на компромисс. "Если вы чувствуете, что не можете куда-то достучаться, не стесняйтесь пользоваться прямой связью с ректором через интернет: я лично читаю все поступающие вопросы и сам на них отвечаю, - заверил студентов ректор. - По многим вопросам мы можем договориться".
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