Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
О его существовании не знают даже многие горожане
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев в своем очередном посте в социальных сетях рассказал о том, как в приморской столице появилась одна из самых молодых набережных – Леопардовая. О существовании этого объекта, который был официально открыт еще осенью 2016 года мало кто знает и сегодня.
«Всем здравствуйте. Всё чаще в новостях читаю положительные новости про популяцию дальневосточных леопардов в Приморском крае. (Вот, например, фотоловушки зафиксировали двух ранее не учтённых котят-подростков). Тема леопардов мне знакома и близка.
Сергей Иванов, благодаря которому в Хасанском районе построен экологический тоннель и образован национальный парк «Земля Леопарда», был одним из вдохновителей идеи открытия во Владивостоке Леопардовой набережной.
Конечно, мы, можно сказать, ухватились, за эту идею. Во-первых, ничего подобного нигде нет, во-вторых - это так закономерно для края, в котором мы живём, а в-третьих, когда мы думали над тем, какой красивой и необычной может стать эта набережная, все сомнения отпадали сами собой.
По нашей задумке, на Леопардовой набережной должны были разместиться художественные элементы по проекту приморского художника Александра Глинщикова. Основная идея была показать животный мир Уссурийской тайги и Японского моря. Живые существа как символы, а художественные элементы как путеводители по фауне Приморья. Мы хотели высадить клумбы набережной живыми цветами, повторяющими окрас леопарда, оформить живые кустарники в форме животных (в том числе леопарда). Были и другие интересные предложения. Такая набережная могла бы стать гордостью горожан и обязательным пунктом для посещения в туристических маршрутах.
Мне известно, что официальное открытие Леопардовой набережной состоялось в 2016 году в рамках культурной программы Восточного экономического форума. Как мы и планировали, ею стала набережная зона, расположенная в новом жилом микрорайоне на Патрокле. С неё открывается необыкновенный вид на пролив Босфор Восточный. Но удалось ли вложить в неё смысл и реализовать задумки…
А вы знаете, что во Владивостоке есть Леопардовая набережная?».
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тысячи кедров высадили на "Земле леопарда"
- Горожане вычистили Владивосток
- Экс-мэр Владивостока предложил свой способ решения проблемы мусоросжигательного завода
- Владивосток присоединится к международной экологической акции "Час Земли"
- Виталий Веркеенко: "Владивосток загаживают сами горожане"
- Мэр Владивостока: "Я закрою мусоросжигательный завод"
- Обитатели Ботанического сада приготовили горожанам сюрприз
- Растения на территории Приморского океанариума страдают от автотранспорта
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке появится новый супермост
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь