Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке

О его существовании не знают даже многие горожане

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев в своем очередном посте в социальных сетях рассказал о том, как в приморской столице появилась одна из самых молодых набережных – Леопардовая. О существовании этого объекта, который был официально открыт еще осенью 2016 года мало кто знает и сегодня.

«Всем здравствуйте. Всё чаще в новостях читаю положительные новости про популяцию дальневосточных леопардов в Приморском крае. (Вот, например, фотоловушки зафиксировали двух ранее не учтённых котят-подростков). Тема леопардов мне знакома и близка.

Сергей Иванов, благодаря которому в Хасанском районе построен экологический тоннель и образован национальный парк «Земля Леопарда», был одним из вдохновителей идеи открытия во Владивостоке Леопардовой набережной.

Конечно, мы, можно сказать, ухватились, за эту идею. Во-первых, ничего подобного нигде нет, во-вторых - это так закономерно для края, в котором мы живём, а в-третьих, когда мы думали над тем, какой красивой и необычной может стать эта набережная, все сомнения отпадали сами собой.

По нашей задумке, на Леопардовой набережной должны были разместиться художественные элементы по проекту приморского художника Александра Глинщикова. Основная идея была показать животный мир Уссурийской тайги и Японского моря. Живые существа как символы, а художественные элементы как путеводители по фауне Приморья. Мы хотели высадить клумбы набережной живыми цветами, повторяющими окрас леопарда, оформить живые кустарники в форме животных (в том числе леопарда). Были и другие интересные предложения. Такая набережная могла бы стать гордостью горожан и обязательным пунктом для посещения в туристических маршрутах.

Мне известно, что официальное открытие Леопардовой набережной состоялось в 2016 году в рамках культурной программы Восточного экономического форума. Как мы и планировали, ею стала набережная зона, расположенная в новом жилом микрорайоне на Патрокле. С неё открывается необыкновенный вид на пролив Босфор Восточный. Но удалось ли вложить в неё смысл и реализовать задумки…

А вы знаете, что во Владивостоке есть Леопардовая набережная?».