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Во Владивостоке появится новый супермост
Глава Приморья анонсировал начало работ по проекту Владивостокской кольцевой автодороги
Приморский край на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планирует подписать соглашение о строительстве во Владивостоке моста с полуострова Шкота на остров Елены и дальше на остров Русский, сообщил врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО журналистам. Фактически речь идет о первом этапе строительства жизненно важной для столицы Приморья Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), которая по последним данным оценивалась в 70 млрд рублей.
По данным мэрии Владивостока, на данный момент уже определен маршрут прохождения трассы, технические параметры сооружений, которые должны быть построены в ходе реализации проекта - количество мостов, развязок, подпорных стен, а также земельные участки, которые попадают в зону строительства. Общая протяженность ВКАД составит 22,6 км с объемом транспортного потока от 70 до 85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 км/час.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ВКАД планируется построить вдоль Амурского залива. Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузов. Строительство разделено на пять этапов, работы на которых можно производить параллельно или последовательно. Первый этап предполагает строительство мостов с полуострова Шкота на о.Елены и дальше на о.Русский.
В капитальном варианте, представленном институтом «Гипростроймост» из Санкт-Петербурга по заказу администрации Владивостока, проект строительства дороги вдоль Амурского залива предусматривает строительство магистрали-дублера длиной 20,1 километров от мыса Токаревского через мыс Кунгасный до начала улицы Русской в район ул. Маковского. Она была спроектирована по параметрам магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения. То есть, четыре полосы движения – по две в каждую сторону с шириной проезжей части 2х7,5 м, расчетная скорость движения – 80 км/час.
О сложности и дороговизне этого строительства можно судить по тому, что проект дороги предусматривает устройство 10 мостов и путепроводов и 7 развязок в разных уровнях.
Местные власти ранее предложили принять участие в строительстве московскому ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ, входит в ПАО «Мостотрест»). Также не исключено, что к реализации проекта подключится китайская строительная корпорация Guanda.
Фото rusmost.ru.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток.
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