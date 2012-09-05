Гостей Владивостока будут охранять и с земли, и с воздуха

Для работы на саммите привлечены порядка 10 тыс. полицейских и военнослужащих внутренних войск, а также катера, вертолеты и беспилотники, сообщил журналистам глава МВД РФ Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ.

- Накануне открытия саммита, мы проводим, можно сказать, последнюю «сверку часов»: проверяем готовность всех задействованных сил и подразделений полиции к обеспечению безопасной работы международного форума, - сказал он.

Министр отметил, что современное высокотехнологичное оснащение полиции - это залог успешного выполнения поставленных задач. «Но, конечно, никакое даже самое совершенное оборудование не заменит опыта и внимания личного состава», - сказал Колокольцев. Сотрудники МВД, участвующие в обеспечении работы саммита и переведенные на усиленный вариант несения службы, будут материально поощрены.

Глава МВД в ходе визита осмотрел новый терминал аэропорта Кневичи, где открыл помещение линейного отдела полиции. Министр отметил, что в период проведения саммита в аэропорту будут ежесуточно работать более 230 сотрудников транспортной полиции, включая кинологов со служебными собаками. В постоянной готовности будут находиться две следственно-оперативных группы.

- Мы проверили функционирование и взаимодействие систем безопасности международного терминала аэропорта. Для встречи гостей все готово. Ознакомились с установленным высокотехнологичным оборудованием, системами наблюдения и контроля, - отметил министр. Он подчеркнул, что система охраны и обеспечения безопасности пассажиров аэропорта отвечает самым строгим мировым стандартам.

- В целом, я доволен увиденным, - заключил Колокольцев.

«Золотой Рог».