Вантовые мосты Владивостока получили официальные названия

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. Долгожданные мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский получили официальные имена. Мост через пролив Босфор Восточный назван Русским, а через бухту Золотой Рог – Золотым. Это решение было принято в администрации Владивостока вчера, 3 сентября, на заседании комиссии по городской топонимике.

Напомним, в состав комиссии по городской топонимике входят директор Российского государственного архива Дальнего Востока Александр Торопов, действительный член Общества изучения Амурского края Владимир Колягин, кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка ГОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» Елена Андриенко, директор ГУК «Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева» Виктор Шалай, начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры администрации города Евгения Иваненко и другие.

При обсуждении названия объектов были учтены и мнения горожан. Впервые тема наименования мостов была поднята, когда началось возведение этих сооружений. Первый этап обсуждения названия моста через Золотой Рог был организован департаментом дорожного хозяйства Приморского края. Жители и гости Владивостока предложили около 350 названий.

По условиям конкурса, на сайте департамента было объявлено голосование, в финал вышло 30 предложенных названий, получивших наибольшее число голосов. По законодательству, наименование объектов относится к полномочиям муниципальной власти. Поэтому администрация Владивостока предложила жителям города высказать свое мнение и выбрать наиболее удачное из 30 предложенных вариантов. К слову, конкурсы на лучшее название моста и голосование велось также в ряде СМИ. Результаты опроса на Интернет-ресурсах показали, что лидировало название - мост Золотой Рог.

В адрес комиссии по городской топонимике продолжают поступать предложения от горожан. Поэтому на заседании комиссии были озвучены все предложения, а также результаты интернет-голосований. После долгих обсуждений членами комиссии было принято решение присвоить мосту через Золотой Рог название Золотой.

«В ходе заседания обсуждались варианты названия мостов, которые предложили жители Владивостока, - подчеркнула председатель комиссии по городской топонимике, заместитель главы администрации города Елена Щёголева. – Часть горожан высказалось за то, чтобы назвать мост через Золотой Рог так же, как и саму бухту - Золотой Рог. Однако, жители Владивостока уже сейчас говорят кратко – мост Золотой. Большинство членов комиссии высказались за то, чтобы присвоить мосту через бухту Золотой Рог название Золотой».

Единогласно члены комиссии поддержали идею назвать мост через Босфор Восточный Русским. Как отметили присутствующие на заседании, среди жителей города уже закрепилось название Русский мост, а после заседания комиссии это название стало официальным.

В ближайшее время название мостов будет закреплено специальным постановление главы города Владивостока, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».