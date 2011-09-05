Приморские студенты примут участие в саммите АТЭС-2011 в Гонолулу

Как рассказали в управлении по делам молодежи Приморского края, «Голоса будущего» - это ежегодная молодежная программа, которая уже 11 лет проходит во время проведения основных мероприятий саммита АТЭС.

В ходе этой программы молодежь из 21 страны-участницы делится с ведущими политиками, представителями бизнеса и научных кругов своим видением перспектив развития АТЭС. В Приморье отбор участников молодежной делегации проходит по конкурсу в два тура. В первом отборочном туре приняли участие более 100 человек. Это студенты ведущих вузов края. Второй (заключительный) отборочный тур прошел 2 сентября. Отбор проходил в форме дебатов на английском языке. Участники должны были проявить свои дипломатические навыки и знания в сфере международных экономических отношений стран АТР. По итогам конкурса в состав делегации от Приморского края вошли 6 человек. Конкурс проходит на базе Дальневосточного федерального университета совместно с НП «Модель ООН на Дальнем Востоке».