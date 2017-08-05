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Свободный порт Владивосток так и не открылся
С 1 августа граждане 18 стран должны были получить возможность прилетать на Дальний Восток по электронной визе. Подать заявку предполагалось на специализированном сайте. Однако 1 августа ресурс не работал, а всем желающим предлагалось зайти на сайт после 8 числа. На момент подготовки публикации к печати сервис не работал, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Таким образом облегченный доступ иностранцев на территорию Свободного порта Владивосток все еще невозможен и спустя почти два года после его официального создания. Напомним, что вначале вообще предполагался безвизовый заезд иностранцев в Приморье на несколько дней, потом идея тихо умерла из-за неразрешимых противоречий между рядом федеральных структур. Потом началась разработка механизма упрощенной выдачи электронных виз. Как бы то ни было все объявленные сроки проходили, а приехать в тоже Приморье иностранцы по-прежнему могут только по старой схеме.
Как недавно напомнил министр Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА, «по такой (электронной. – Прим. ред.) визе можно будет приехать в любой регион, на территории которого установлен режим Свободного порта». Вначале по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре. Можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область». По словам Александра Галушки, «оформление электронных виз станет максимально простым и доступным - достаточно будет оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда. И в случае положительного решения - прилететь». Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.
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Прошу раскрыть тайну, скольку денег угрохано на открытие города с момента озвучивания этой аферы ?