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Приморские полицейские получили установки на время проведения саммита АТЭС
ПРИМОРЬЕ, 4 августа, ZRPRESS. В ходе совещания, проведенного с участием руководителей органов государственной власти, правоохранительных и контролирующих органов рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности приморской полиции в 1 полугодии 2012 года, определены приоритеты, отражены ключевые направления деятельности органов внутренних дел Приморья в преддверии и во время проведения саммита АТЭС.
Согласно озвученной статистике, оперативная обстановка на территории Приморского края в 2012 году оставалась стабильной и характеризовалась незначительным увеличением регистрации преступлений (+1,7%) и снижением в общем массиве преступлений тяжкого и особо тяжкого характера (–3%).
В структуре преступности снизилось число убийств (–17%), грабежей (–9%). На 10% меньше совершено карманных краж, на 9% - краж из квартир, на 6% - преступлений, совершенных иностранными гражданами.
Снизилась криминальная напряженность среди несовершеннолетних и рецидивная преступность.
Начальник Управления МВД России по Приморскому краю Андрей Николаев отметил: благодаря мерам оперативного и профилактического характера удалось больше раскрыть разбоев, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего, изнасилований, краж из транспортных средств, угонов автотранспорта.
Раскрыто 141 преступление, совершенное в составе организованных преступных групп или преступными сообществами, 641 преступление прошлых лет, из них 221 - тяжких и особо тяжких составов, 32 - совершенных организованной группой, либо преступным сообществом.
На 4% (с 217 до 226) больше выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Из незаконного оборота изъято 107 единиц огнестрельного оружия (+21,6%).
Стоит также отметить снижение показателей тяжести последствий ДТП, произошедших на дорогах Приморья с начала года. Согласно статистике, на сегодняшний день число погибших составляет 8 человек на 100 пострадавших, тогда как за аналогичный период прошлого года это соотношение составляло 9 к 100, сообщили «ЗР» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
«Золотой Рог».
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