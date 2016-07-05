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Во Владивостоке прошло праздничное шествие в честь Дня города Владивостока

05 Июля 2016, 18:25 | Владивосток

2 июля, в прошедшую субботу состоялось традиционное шествие в честь Дня города. В этом году Владивостоку стукнуло 156 лет!

Театрализованное шествие, открывавшее праздничные мероприятия, собрало более 5 тысяч горожан на улице Светланской.

Начали шествие, как обычно курсанты МГУ им. адмирала Невельского, которые несли огромные синие буквы, образующие слово «ВЛАДИВОСТОК» и флаг города.


 

Далее в колонне шли губернатор края Владимир Миклушевский и исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода. В течении 2 часов по главной улице Владивостока двигались красочные колонны представителей пяти районов города, трудовых коллективов, спортивных федераций, творческих объединений. Всего в шествии приняло участие 52 колонны.


 

 

В этом году Администрацией города было принято решение провести праздник, обозначив главной темой - кино, подразумевая, что каждая колонна должна быть оформлена в тематике того или иного кинофильма.

Пожалуй, единственным и самым ярким участником, который соответствовал тематике, стал коллектив АО «ННК-Приморнефтепродукт». Колонну возглавляла специальная автомобильная платформа в сопровождении девушек в костюмах героини Надежды Румянцевой из фильма «Королева бензоколонки». Предприятие ежегодно принимает участие в праздновании Дня города, которое проводится уже более 15 лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: владивосток  миклушевский  день города  шествие  ннк приморнефтепродукт 
         



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