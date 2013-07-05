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Владивостокцев приглашают на пенную вечеринку

05 Июля 2013, 12:52 | Владивосток

Во Владивостоке продолжаются мероприятия, посвященные 153-й годовщине со дня образования города.

В субботу, 6 июля, празднование продолжится в течение всего дня: с 13 часов до 22:30  на центральной площади будет звучать музыка, здесь пройдет тематическая концертная программа, будут работать интересные анимационные площадки.

Сразу после театрализованного шествия горожан в 13 часов на центральной площади начнется праздничный концерт. С Днём города присутствующих поздравит популярный певец Сергей Лазарев.

После выступления Сергея Лазарева на сцену выйдут владивосткские творческие коллективы - «Вече», «Алиса», «Легенда», «Паруса детства», «Звоны», цыганское шоу «Вольный ветер», балет «Алетейя», скрипичный дует «Прима вера», шоу-балет «Терция», эстрадный оркестр МГУ им. Г.И. Невельского и многие другие. Кроме того, сценическая конструкция позволяет включить в программу настоящее цирковое представление. Цирковой коллектив «Конфетти» представит воздушный номер с канатом кор-де-парель, с яркими номерами выступят акробаты.

Также в программе мероприятия – яркий танцевальный батл «Владивостокский танцевальный квартал». Батлы пройдут между танцевальными школами, которые работают в разных направлениях - фристайл, брейк, хип-хоп, вок, латиноамериканские и восточные танцы.

Здесь же будет продемонстрирован фильм – поздравления с Днём города от владивостокцев, которые организаторы записали в мобильной видеостудии.

В 21 час начнется концерт популярной группы «Бумбокс». Завершится празднование красочным фейерверком в 22:30.

В 12 часов на площади начнут работу анимационные тематические площадки. Здесь можно будет посетить «городской парк» - атмосферу создадут скамейки, кованые фонари, прогулочные аллеи, лавки цветочниц (причем, все желающие смогут создать цветочные композиции), прогуливающиеся дамы с собачками и джентльмены с тростями, чистильщики обуви, художники, рисующие портреты и шаржи, а также бродячие артисты - факиры, фокусники, мимы, аниматоры на ходулях.

Площадка «Владивосток современный» представит зону пенных вечеринок, дискотека и танцоры создадут атмосферу ночной жизни города.

В интерактивной развлекательной мини-студии «Sugar Dance» все желающие смогут создать веселые музыкальные видеоклипы буквально за 5 минут.

Еще одна площадка создана для релаксации – в специальном шатре можно будет расположиться на декорированных сидениях, зеленом газоне, послушать спокойную музыку и даже зарядить свои телефоны.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: концерты  культура  праздники  музыка  меропириятия 



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Комментарии

  • Псевдоним14:07, 05.07.2013#

    План даллеса в действии

  • Псевдоним14:22, 05.07.2013#

    Телки плоские на фото.

  • Псевдоним14:30, 05.07.2013#

    тебе силикон вкатывает? уже каждая вторая надула грудь и губы

  • Псевдоним*14:40, 05.07.2013#

    Сторойные ДЕВИЧЬИ фигуры!

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