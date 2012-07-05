Бозон Хиггса, известный также как «частица Бога», найден

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля, ZRPRESS. На днях весь научный мир взбудоражило новое открытие: длившиеся почти полвека поиски неуловимого бозона Хиггса наконец завершены – ученые, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК), официально объявили открытой эту субатомную частицу.

Бозон Хиггса, известный также как «частица Бога», должен помочь науке разгадать загадку механизма образования массы. Открытие этой частицы предсказал еще в 1964 году английский физик Питер Хиггс. Согласно теории, когда Вселенная начала остывать после Большого взрыва, сформировалась гипотетическая сила, известная как поле Хиггса, вместе с ее квантом – бозоном. С 60-х годов поиски получившего прозвище «частица Бога» бозона не прекращались.

– Мы достигли важной вехи в нашем понимании природы, – заявил генеральный директор Европейской организации по ядерным исследованиям Рольф Хойер. – Обнаружение частицы, соответствующей бозону Хиггса, открывает путь к более детальным исследованиям, которые, скорее всего, прольют свет на другие тайны Вселенной.

«Поимка» частицы стала одной из главных целей строительства Большого адронного коллайдера – на сегодняшний день он является самым мощным ускорителем частиц в мире. Внутри этого устройства ученые разгоняют пучки протонов до скоростей, близких к скорости света, и сталкивают их друг с другом, чтобы отыскать частицы, образовавшиеся в результате столкновения.

Важное для всего мира открытие поспешил прокомментировать заместитель директора по науке и инновациям Школы биомедицины ДВФУ, руководитель проекта «Ядерная медицина», доктор физико-математических наук Александр Молочков:

– Современная наука основана на принципе всеобщей симметрии, а через нарушение этой симметрии можно вывести некоторые законы мира. Этот принцип и стал в основу выдвинутой в 60-х годах идеи: ученые предположили, что есть такая единая сила, благодаря которой и существует вся природа, а масса веществ появляется от соприкосновения с частицей – бозоном. Эта красивая модель завлекла многих – с тех пор бозон непрестанно искали, проводили множество экспериментов и наконец-таки нашли. Но это не суперновый результат, который меняет все представление о физике. Наоборот: было бы странно, если бы бозон так и не нашли. Теперь же представление ученых о природе подтвердилось, – прокомментировал значение открытия для науки Александр Валентинович.

Говоря о Большом адронном коллайдере, ученый упомянул, что поиск бозона – не единственная цель создания этого объекта:

– «Поимка» частицы – не единственная, но одна из главнейших причин запуска Большого адронного коллайдера. Концентрация большого количества энергии в БАК позволяет ученым обнаруживать новые элементы. Бозон – это частица из стандартного представления о природе. Но существует теория суперсимметрии, которая предсказывает существование еще многих и многих неизвестных нам частиц. Экспериментального подтверждения суперсимметрии пока нет, но работы в БАК ведутся – в том числе и над этим.

На главный вопрос – реальна ли практическая польза от открытия бозона Хиггса, Александр Молочков ответил, окунувшись в историю:

– Когда Фарадей обнаружил закон электромагнитной индукции, он сам первым заявил о том, что от этого открытия пользы нет. Ну а теперь возможно ли представить мир без электричества? Ядерная энергия, также сначала не привлекшая к себе внимания, позже стала решающей в мировой экономике и политике. Так, любое открытие неизбежно влияет и на физику, и на жизнь общества – бозон в том числе. Ученые вскоре начнут применять это новое знание в своих исследованиях, и я уверен, практический результат от частички Хиггса предстанет перед нами скорее, чем мы думаем, – резюмировал Александр Валентинович.

«Золотой Рог». Фото ДВФУ.