www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Строительство
Распечатать

На острове Русском будут строить жилье для преподавателей

05 Июля 2012, 01:23 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля, ZRPRESS. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассказал об улучшении жилищных условий для преподавателей и ученых.

Работа по улучшению жилищных условий для преподавателей и сотрудников ДВФУ начнется уже с сентября текущего года. Об этом первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил 2 июля на расширенном заседании Ученого совета Дальневосточного федерального университета. Он также отметил, что участвовать в возведении жилья для преподавателей ДВФУ станет Фонд содействия развитию жилищного строительства.

– Многие студенты и преподаватели волнуются, что им придется много времени тратить на дорогу в кампус университета, построенного на острове Русском, – отметил Игорь Иванович. – Мы провели совещание с участием губернатора, ректора, потенциальных застройщиков, Фонда РЖС по этому вопросу. На сегодняшний день от преподавателей ДВФУ и ученых ДВО РАН, желающих вступить в жилищный кооператив, поступило почти полторы тысячи заявлений. Уже в скором времени, 10 июля, на совещании в Москве мы определимся с местом строительства, обсудим и подтвердим учредительные документы такого кооператива, – подчеркнул первый вице-премьер.

Игорь Шувалов также рассказал сотрудникам и преподавателям ДВФУ, что земельный участок сначала будет оформлен за месяц в аренду, чтобы начать жилищное строительство, а затем, когда жилье будет построено, передан в собственность.

– Эта программа начнется с порядка полутора тысяч единиц жилья, – уточнил Игорь Иванович. – Также нам нужно обсудить с участниками будущего кооператива его параметры и приемлемые условия кредитования со стороны Сбербанка России. ЖСК мы постараемся построить в кратчайшие сроки.

Как заверил первый вице-премьер РФ, улучшать жилищные условия преподавателей при помощи такого кооператива начнут уже с сентября, как только разъедутся гости саммита АТЭС. В то же время ректор ДВФУ Сергей Иванец отметил, что количество желающих вступить в ЖСК увеличится, как только определятся четкие условия его деятельности, станет известна стоимость и планировка жилого фонда. Также ожидается рост заявлений о вступлении в жилищно-строительный кооператив и после переезда в новый кампус на остров Русский, когда сотрудники и преподаватели привыкнут работать в новых стенах.

Не забывают и о студентах. Как отметил Игорь Шувалов, для ребят построят большой современный торгово-развлекательный комплекс.

– Министерство регионального развития предоставит земельный участок застройщику. Комплекс возведут за пределами кампуса, чтобы не нарушать соответствующие правила поведения внутри университетского городка, но и не далеко, – рассказал первый вице-премьер. – Впрочем, ограничивать молодежь никто и не собирается – студенты должны интересно проводить свободное время. В торгово-развлекательном комплексе будут магазины, кинотеатры, кафе и все остальное. Планируется, что он будет открыт уже летом следующего года. Крайне важно, чтобы он был рассчитан именно на молодежь, и чтобы цены были доступными для студентов, – резюмировал Игорь Шувалов.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru