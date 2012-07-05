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На острове Русском будут строить жилье для преподавателей
ВЛАДИВОСТОК, 4 июля, ZRPRESS. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассказал об улучшении жилищных условий для преподавателей и ученых.
Работа по улучшению жилищных условий для преподавателей и сотрудников ДВФУ начнется уже с сентября текущего года. Об этом первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил 2 июля на расширенном заседании Ученого совета Дальневосточного федерального университета. Он также отметил, что участвовать в возведении жилья для преподавателей ДВФУ станет Фонд содействия развитию жилищного строительства.
– Многие студенты и преподаватели волнуются, что им придется много времени тратить на дорогу в кампус университета, построенного на острове Русском, – отметил Игорь Иванович. – Мы провели совещание с участием губернатора, ректора, потенциальных застройщиков, Фонда РЖС по этому вопросу. На сегодняшний день от преподавателей ДВФУ и ученых ДВО РАН, желающих вступить в жилищный кооператив, поступило почти полторы тысячи заявлений. Уже в скором времени, 10 июля, на совещании в Москве мы определимся с местом строительства, обсудим и подтвердим учредительные документы такого кооператива, – подчеркнул первый вице-премьер.
Игорь Шувалов также рассказал сотрудникам и преподавателям ДВФУ, что земельный участок сначала будет оформлен за месяц в аренду, чтобы начать жилищное строительство, а затем, когда жилье будет построено, передан в собственность.
– Эта программа начнется с порядка полутора тысяч единиц жилья, – уточнил Игорь Иванович. – Также нам нужно обсудить с участниками будущего кооператива его параметры и приемлемые условия кредитования со стороны Сбербанка России. ЖСК мы постараемся построить в кратчайшие сроки.
Как заверил первый вице-премьер РФ, улучшать жилищные условия преподавателей при помощи такого кооператива начнут уже с сентября, как только разъедутся гости саммита АТЭС. В то же время ректор ДВФУ Сергей Иванец отметил, что количество желающих вступить в ЖСК увеличится, как только определятся четкие условия его деятельности, станет известна стоимость и планировка жилого фонда. Также ожидается рост заявлений о вступлении в жилищно-строительный кооператив и после переезда в новый кампус на остров Русский, когда сотрудники и преподаватели привыкнут работать в новых стенах.
Не забывают и о студентах. Как отметил Игорь Шувалов, для ребят построят большой современный торгово-развлекательный комплекс.
– Министерство регионального развития предоставит земельный участок застройщику. Комплекс возведут за пределами кампуса, чтобы не нарушать соответствующие правила поведения внутри университетского городка, но и не далеко, – рассказал первый вице-премьер. – Впрочем, ограничивать молодежь никто и не собирается – студенты должны интересно проводить свободное время. В торгово-развлекательном комплексе будут магазины, кинотеатры, кафе и все остальное. Планируется, что он будет открыт уже летом следующего года. Крайне важно, чтобы он был рассчитан именно на молодежь, и чтобы цены были доступными для студентов, – резюмировал Игорь Шувалов.
«Золотой Рог».
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