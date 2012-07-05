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Ученые: Появление акул в Приморье – это нормально
ВЛАДИВОСТОК, 4 июля, ZRPRESS. Во Владивостоке прошёл круглый стол на тему "Летний отдых на воде. Акулам полюбилось Приморье?". Причины увеличения акул в Приморских водах и что будет сделано для безопасности летнего отдыха, рассказали представители Института биологии моря ДВО РАН, МЧС и ГИМС.
Появление акул в Приморских водах не аномальное явление, а биологическая норма. Впервые акулы в заливе Петра Великого были зафиксированы ещё в 30-е годы. И случаи нападения акул на жителей Приморья отмечались в 70-е годы, тогда зубастая хищница напала на аквалангиста, который решил испытать на ней ружьё для подводной охоты. Просто этой информации раньше не придавали значения, а СМИ искусственно раздули панику вокруг акул. Об этом рассказал доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН, член «акульего» штаба при администрации края Владимир Долганов.
По его словам, одной из причин нападения акул в прошлом году могла стать нехватка пищи и повышение средней температуры воды на 1,5 градуса.
"Для администрации Приморского края я подавал свои соображения по поводу нападения акул. Ответить точно на этот вопрос никто в мине не может, но есть несколько факторов за которые можно зацепиться. В прошлом году в последние две недели августа наблюдалась аномальная температура – на полтора градуса выше среднего. Мы этого не ощущаем, а рыбам этого достаточно. Второй фактор – недостаток кормовой базы. Причём если говорить о биологической норме, то около десяти видов акул приходят летом в наши воды, из них около шести видов являются опасными для человека", - рассказал ведущий научный сотрудник Института биологии моря Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Долганов.
По словам участников мероприятия, ни один пляж не будет открыт без наличия противоакульих сетей. Однако стоит такое приобретение не малых денег, потому арендаторы пляжей не спешат с покупкой таких сетей.
Алёна Новченкова, «Золотой Рог».
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