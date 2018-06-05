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Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину

05 Июня 2018, 14:25 | Владивосток

Экс-мэр Владивостока не стал жаловаться на личное судебное дело, а спросил главу государства о другом

Экс-мэр Владивостока, находящийся уже два года в застенках московского сизо, не остался в стороне от ежегодной акции «Задайте свой вопрос Президенту» и задал главе государства свой вопрос. Правда, через официальные каналы связи он это сделать не может, поэтому вопрос от Пушкарёва Путину был задан заочно через соцсети.

«7 июня в 12:00 по московскому времени глава государства Владимир Путин в прямом эфире ведущих телеканалов и радиостанций страны ответит на вопросы граждан. Задать свой вопрос может почти каждый россиянин, позвонив по телефону, отправив СМС и так далее. Обращения для «Прямой линии» принимаются в том числе и от пользователей социальных сетей.

К сожалению, у меня нет возможности использовать хотя бы один вариант из предложенных, чтобы задать свой вопрос. Но, думаю, что это не мешает мне сделать это здесь - на своей странице в социальной сети.

Мне не стыдно ни за один день работы на посту главы Владивостока. Всё что я делал, я делал искренне для жителей Владивостока. Все мои силы были направлены на развитие города, на использование его потенциала на благо горожан и всей страны. Может, и звучит пафосно, но мой вопрос вот в чём: неужели стране не нужны патриоты, любящие свой город и заботящиеся о земле, на которой живут? Допустимо ли в правовом государстве, о котором сейчас так часто говорят государственные чины, заключение под стражу людей и их длительное содержание в местах лишения свободы без наличия доказательств в совершении какого-либо преступления, а лишь на основании «мнения» отдельных представителей правоохранительных органов?».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прокуратура  обвинение  Пушкарёв  глава  город  статья  следствие  СК  защита  мэр  владивосток  СИЗО  УК 



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