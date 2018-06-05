Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока

Высокотехнологичные проекты в различных сферах представили заместителю Председателя Правительства РФ – полномочному представителю Президента в ДФО Юрию Трутневу. В совещании по развитию высоких технологий в кампусе Дальневосточного федерального университета на о. Русском во Владивостоке принял участие врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Открывая совещание, Юрий Трутнев обозначил, что правительство предпринимает достаточно большие усилия для увеличения инвестиций на Дальний Восток. Так, объем инвестиций в регион за последние четыре года вырос в семь раз.

«Сегодня сфере высоких технологий предстоит решить особые задачи. Первые шаги для этого уже сделаны на острове Русский. Важно и привлечение людей в эту сферу – интеллектуального капитала. Хочу услышать ваше мнение, какой поддержки вам не хватает со стороны Правительства, университета, региональной власти», – отметил вице-премьер.

Технопарк в ДВФУ создан в рамках утвержденной Правительством РФ концепции развития острова Русский. На первом этапе инновационная экосистема формируется в университете, далее предполагается ее распространение на территорию острова. Это способствует созданию особой научно-образовательной среды, оказывающей всестороннюю поддержку технологическим проектам, их быстрому продвижению и проверке на рынке.

Технопарк «Русский» – это совместный проект ДВФУ, Фонда «Сколково» и более 25 партнерских организаций. По словам директора технопарка Дмитрия Боровикова, на начало года технопарк насчитывал 42 резидента, сейчас отобрано еще 27 новых проектов. При этом 10 проектов переехали в технопарк из-за пределов Приморского края и два – из-за пределов Дальнего Востока.

Юрий Трутнев поинтересовался, нужны ли технопарку дополнительные площади. Ректор ДВФУ Никита Анисимов ответил, что к 1 сентября этого года 2 тысячи квадратных метров, которые готов предоставить университет, уже будут полностью заполнены работниками различных проектов. При этом число резидентов растет. В целом же концепция развития острова Русский предусматривает 80 тысяч квадратных метров, отданных под технопарк.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков добавил, что Минвостокразвития уже готов приступать к проектированию технопарка, определены источники финансирования. В целом на его строительство предполагается 5,7 миллиарда рублей.

На встрече предприниматели представили Юрию Трутневу ряд проектов. Так, председатель правления ООО «Композитное кораблестроение» Дмитрий Волошенко рассказал о том, что компания занимается строительством корпусных судов, являясь резидентом Свободного порта Владивосток. Уже заключен контракт на серийное производство прогулочных катамаранов и судов и дальнейшей их поставки на экспорт. При этом компании не хватает площадей в прибрежной зоне, чтобы обустроить шоу-рум, конструкторское бюро и проводить испытания.

Глава Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что компании уже предложено взять землю в районе поселка Славянка, и бизнесмены сейчас рассматривают это предложение.

«У нас в крае также есть запасы базальта, и оборонная промышленность готова предоставить базальт для производства волокна для композитных материалов», – отметил глава региона.

Основатель компании GreenSunTechnologies Алексей Комиссаров рассказал, что компания разработала комплексные решения по созданию собственного теплоносителя и намерена создать в Приморье производство полного цикла тепловых насосов. На Дальнем Востоке сегодня аналогичных производств нет, существует только крупноузловая сборка.

«Технопарк мог бы помочь многим бизнесменам, которые привыкли развиваться самостоятельно – это площади и налоговые льготы. В кампусе есть студенты, которых мы многому учим. Это важно, чтобы талантливые люди не уезжали с Дальнего Востока, а развивались здесь», – считает Алексей Комиссаров.

При этом бизнесмен отметил, что Дальневосточный университет пока не может предоставить компании площади в кампусе.

Юрий Трутнев подчеркнул, что даст поручение Росимуществу разобраться с проблемой предоставления площадей резидентам технопарка.

«При этом важно, чтобы технопарк не забирал помещения у студентов, и создание технопарка не мешало учебному процессу, так как кампус построен, в первую очередь, именно для студентов», – обозначил вице-премьер.

Среди других представленных проектов – системы навигации для оптимизации расчета движения судов и экономии топлива ООО «Меринео», изобретение прибора для систем мониторинга акваторий проекта «Гидроакустические системы».

Руководитель проекта Energy in Solids по созданию новой технологии горения Константин Цой сообщил, что для огневых испытаний нужна лаборатория. Лабораторный корпус ДВФУ сегодня проводить такие испытания не позволяет – нужна другая специализированная площадка.

Важный проект представили студенты Школы естественных наук ДВФУ Даниил Сербинович и Аркадий Березкин, разработавшие бионический протез нижних конечностей.

«Человеку больше не нужно будет подстраиваться под управление протезом, наша технология предполагает применение нейросетей. С таким проектом несложно будет выйти на общероссийский рынок. Наши ближайшие конкуренты находятся в Китае и США», – сообщили студенты. Они пожаловались, что не хватает средств на создание опытных образцов и попросили Юрия Трутнева помочь им представить свой проект на Восточном экономическом форуме, чтобы найти инвесторов.

Вадим Таможний рассказал о проекте по созданию активного экзоскелета медицинского назначения. Такой экзоскелет будет стоить в пределах 500 тысяч рублей, в то время как аналоги стоят не менее 1,5 миллиона рублей.

«Мы ищем инвесторов, но их останавливает тот факт, что процесс получения лицензии может занять до двух лет. Просим вас содействовать в этом вопросе, если возможно ускорить процедуры», – отметил бизнесмен.

Подводя итог встречи, Юрий Трутнев подчеркнул: важно, что все бизнесмены и исследователи, разрабатывающие такие проекты, находятся на правильном пути.

«Правительство должно помогать тем, кто движется вперед. Наша страна должна быть сильнее других по максимальному количеству направлений. Мы должны быть сильными, если хотим обеспечить будущее страны и наших детей», – обозначил вице-премьер.

Юрий Трутнев поручил Министерству по развитию Дальнего Востока и Фонду развития Дальнего Востока проработать план реализации озвученных проектов, а также проработать финансирование проектов на промежуточных стадиях с использованием имеющихся финансовых инструментов или созданием специальной биржи.

«Нам нужно вместе подумать над режимом поддержки именно высокотехнологичных проектов. Безусловно, мы поддержим создание технопарка на острове Русский – это прямое поручение Президента России, создать здесь центр высоких технологий. Но невозможно охватить все направления. Чтобы быть лучшими, нужна серьезная производственная и экспериментальная база. Нужно понять, какие компетенции здесь нужны, и сделать упор на их развитие», – отметил он.

Полномочный представитель Президента добавил, что при реализации проектов важно также, чтобы они были поддержаны соответствующими кадрами. Определить, какие специалисты готовятся сегодня на Дальнем Востоке и каких профессионалов не хватает – такая задача поставлена Агентству по развитию человеческого капитала.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото администрации Приморского края.