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Во Владивостоке появилась улица Майора Филипова

05 Июня 2018, 09:22 | Владивосток

Во Владивостоке появились новые улицы. Такое решение принято по результатам заседаний в марте и мае комиссии по городской топонимики в администрации краевой столицы. Провел заседания председатель комиссии, заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Так, в районе улицы Русской (от здания № 73ж до пересечения с автомобильной дорогой поселок Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл) появилась улица Майора Филипова. Такое решение принято после присвоения военному летчику посмертно звания Героя Российской Федерации. Он погиб при исполнении воинского долга в Сирии в феврале 2018 года.

Две улицы, расположенные в районе улицы Мысовой, теперь носят названия Курортная и Лоцманская. Также в районе улицы Алданской поселка Трудовое появятся три новые улицы – Ливадийская, Майкопская и Облачная.

Фамилиями русских художников – Василия Тропинина и Алексея Венецианова, назвали две улицы в поселке Трудовое. Улица Тропинина появилась по соседству с улицей Кларой Цеткин, а улица Веницианова расположилась в районе Маковского.

Улица Зеленый Бульвар теперь есть в микрорайоне Зеленый угол (в районе улицы Нейбута, примерно в 50 метрах от здания № 125 до здания № 135 и далее на юг). О таком названии попросили представители компании «Восточный луч», которые успешно строят дома в этом районе. В будущем застройщик планирует обустроить здесь пешеходные и велосипедные дорожки, прогулочные зоны и места для катания на скейтбордах, а также благоустроить территорию.

Напомним, при принятии решений по наименованию улиц в краевой столице администрация Владивостока проводит большую подготовительную работу по изучению архивных данных, документов по городской топонимике, проводит анализ традиционно сложившихся названий и их актуальность на сегодня, организует выездные совещания на объекты наименования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: улицы  владивосток  названия  дороги  строительство 



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