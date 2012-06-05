Ростральной колонне во Владивостоке дана команда «кругом!»

Во Владивостоке идут работы по развороту и реставрации элементов ростральной колонны, установленной в честь 100-летия Владивостока.

Сама колонна останется на прежнем месте, моряк повернут лицом в сторону моря, на 180 градусов будет развернут парусник, венчающий колонну. Пока идет работа над фундаментом, специалисты реставрируют скульптуру — ее уже «одели» в строительные леса. Планируется, что все работы будут завершены ко Дню города 2 июля.

«Золотой Рог».