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Владивосток погрузился в туман на неделю

05 Июня 2012, 11:10 | Владивосток

Ну вот июнь и показал свое лицо после двух первых относительно жарких и солнечных дней – практически на всем Дальнем Востоке власть над погодой взяли под свой контроль циклонические вихри. И поэтому во всех краях и областях региона шли (и все еще идут) дожди различной интенсивности. Разумеется, чуть снизится температурный фон, в прибрежных районах будет не только сыро, но и туманно. Что касается погоды непосредственно в Приморье, то ее определяет поле повышенного давления, поэтому в некоторых районах края возможен небольшой дождь.

Туманной будет вся неделя и во ВЛАДИВОСТОКЕ. К тому же сегодня, во вторник, в городе возможен небольшой дождь. Правда, в утешение стоит отметить, что дневная температура останется по-прежнему довольно высокой – 15-19 градусов тепла. После захода солнца в столице Приморья происходит небольшое температурное понижение – до плюс 9-13.

Пару сырых дней на этой неделе будет у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Дождь прогнозируется во вторник и четверг. В дневные часы температура в городе на берегу Амура колеблется на уровне 18-25 градусов тепла. По ночам воздух в столице соседнего края остывает до 12-15 выше нуля.

Совсем дождливо сейчас в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ – дожди вероятны со вторника по субботу включительно. Дневная температура выше 18-25 градусов тепла вряд ли поднимется. В ночные часы в столице Амурской области температура понижается до плюс 11-15.

А вот в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ дождь может пойти в среду. Дневная температура в столице островной области останется практически на прежнем уровне - 12-17 градусов тепла. А с приходом сумерек в главном городе Сахалинской области температура не превышает плюс 7-10.

Весьма вероятен дождь сегодня, во вторник, в МАГАДАНЕ. А температура воздуха днем стабильно удерживается в пределах 9-13 градусов тепла. В темное время суток в столице Магаданской области воздух становится прохладнее – 4-6 выше нуля.

Похожий дневной температурный фон наблюдается в эти дни и в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ – 9-12 градусов тепла. Здесь также во вторник ожидается дождь. По ночам температура воздуха в столице Камчатского края удерживается на уровне 6-8 выше нуля.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам сети Интернет
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