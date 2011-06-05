Суфле и Гражданин

20 апреля на заседании городской Думы Владивостока был рассмотрен вопрос о присвоении звания Почетный гражданин Владивостока. Как и ожидалось, депутаты поддержали кандидатуру Анны ЧУЛКОВОЙ, знаменитого приморского кондитера, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, орденоносца

…Владивостокская кондитерская фабрика. Её так и зовут по старинке, хотя сегодня это – солидное ОАО «Приморский кондитер». От перестановки слагаемых сумма не меняется. Ибо в сухом остатке от прежних времен сохранилось практически все – замечательные конфеты, общепризнанно – такой продукции в стране, как наша, всего не более пяти процентов… Остались прежние производственные площади, численность коллектива, сохранились все уникальные рецепты… И уцелел в округе божественный, чудный запах карамели, печенья, шоколада...

Именно в апреле меняется направление ветра во Владивостоке. Ах, каким жестоким бывает апрельский ветер, если у тебя четыре пары лекций, а в открытые форточки аудиторий вплывает дразнящий, божественный запах. Тысячи филологов, восточников, юристов, биологов, химиков Дальнего Востока вам расскажут, что воздух, настоянный на запахах мармелада и шоколада, сопровождал всю их счастливую студенческую юность… Почему именно в юности так хотелось сладкого? Или денег было мало? Или конфет – не досыта?

…Я топталась у проходной фабрики, ожидая Анну Федоровну ЧУЛКОВУ, теперь уже и Почетного гражданина города: узнает, не узнает? Автор-то один из первых своих радиорепортажей сделал именно из её цеха (сто лет тому назад)…

Анна Федоровна почти не изменилась. Надень сейчас она белый халат – и прежняя Анна Чулкова: опрятная, улыбчивая, с цепкой памятью. Очень строга, если она в цеху: народ у неё по струнке ходил.

…С того первого репортажа я вернулась в университетскую аудиторию с оттопыренными карманами. Стала «несуном». Это Анна Федоровна, провожая совсем зеленого журналиста, насыпала во все одежные его емкости арахис в шоколаде: «Угости однокурсников». И лично проводила девочку к проходной.

Она и сейчас – прежняя. Говорит быстро, сыпля терминами, цифрами, тоннами, именами, ингредиентами так, словно ей через полчаса – на трибуну министерства.

Управляющий директор предприятия Константин СКИБА успевает только уважительно поддакивать.

Военный моряк, штурман, он пришел в кондитерское производство своим путем, но, как уроженец Владивостока, с творчеством Анны Чулковой познакомился в… Сомали.

- Мы жили там с родителями, которые были направлены в эту страну на работу. Нам часто присылали конфеты «Птичье молоко», я ждал этих посылок. Потом, когда возвращались на Родину через Москву, попробовали и московскую «птичку». Я не почувствовал разницы, а мама сразу сказала: «Наша – лучше»… И во Владивостоке нас родственники встретили уже настоящим «Птичьим молоком». Память детства – долгая.

…Справедливости ради стоит напомнить, что «Птичье молоко» родилось в Чехословакии. Но то ли птицы там неважно доились, то ли климат не подходил им, но советские министерские головы резонно решили, что в Союзе смогут довести суфле до совершенства. Кондитеры столичного ресторана «Прага» освоили производство торта «Птичье молоко». Но ведь нет предела ратному совершенству! В министерстве задались идеей наладить массовое производство конфет в упаковке. А времена были почти вегетарианские. На столах у дальневосточников – китовое мясо и нототения, тушенка «Великая Стена» и чай «со слоном»… Не до жиру. Но человек может обойтись без необходимого, но не может без лишнего.

Словом, Москва сделала так: собрала технологов-кондитеров со всего Союза и дала попробовать чешское суфле на вкус: «Сделайте такое же, но лучше».

Вкусив на зубок чешского суфле, советские кондитеры-технологи разлетелись по Союзу с заданием за полгода выпустить по 6 тонн теперь уже советского «Птичьего молока». Владивостокские кондитеры вскоре ахнули 35 тонн. Заметим, всё – вручную, но какого качества! Поистине ручная работа. Никому до сих пор не удалось превзойти приморских специалистов. Об Анне Чулковой заговорила страна, узнали за границей.

Анна Федоровна вспоминает: «Когда в 1974 году мы во Владивостоке ждали американского Президента Джеральда ФОРДА, пищевикам, естественно, тоже дали задание: встретить гостей по-царски. Наш Леонид Брежнев тоже гурманом был… Нельзя было в грязь лицом ударить…Самым популярным блюдом тогда на столах высоких гостей была, конечно, жареная корюшка…

- Помилуйте, Анна Федоровна, но в ноябре корюшки, кажется, ещё нет…

- Была, была…

- Я вам как офицер-моряк докладываю, - остроумно замечает нынешний управляющий директор предприятия Константин Скиба, - если Родина прикажет, мы ту корюшку уже жареную выловим. В любое время года. Не сомневайтесь… Хоть сегодня.

- Так вот, - продолжает Герой Труда Анна Чулкова, - мы у себя на фабрике решили, что одного «Птичьего молока» иностранным гостям маловато будет. И я предложила подать им к чаю ликерные бутылочки из шоколада, но в другом формате, побольше тех, что сходили с конвейера. И я сделала тогда 100 ликерных бутылочек емкостью по сто граммов. Нормально для начала разговора? А ликер был крепенький. Смотрю я, вроде сначала разговор у Брежнева с Фордом не клеился, а отведали по бутылочке – и пошел… И выпивка, и закуска в одном флаконе!

Год назад я встречалась с руководителем Фонда Джеральда Форда, который приезжал во Владивосток в связи с 35-летием владивостокской встречи на высшем уровне. Американский гость рассказал, что наше угощение тогда запомнилось. А я возьми и пригласи Барака Обаму во Владивосток… Может, по политическим мотивам, пока и рановато, но по человеческим – в самый раз: молодой политик, красивый парень – милости просим. Когда человека хорошо покормишь, разговор всегда удаётся. Это ж ещё по опыту деда Щукаря помним. А угостить нам всегда есть чем. Все наши секреты до сих пор хранятся на предприятии.

- Абсолютно все традиции мы сохранили, - подхватывает Константин Скиба. У нас уникальное производство ещё с тех, советских времен. Вы ведь знаете, как определить качество шоколада?

- А то! Он плавится от температуры человеческого тела: сколько платьев перемазали.

- Правильно. Вот наш шоколад плавится потому, что мы единственные на Дальнем Востоке, сами закупаем какао-бобы и перерабатываем их сами. И никто нам из посредников не насует в сырье того, что по технологии не положено. И, конечно, оборудование на предприятии теперь самое современное – швейцарское, немецкое. Потому и конфеты такие вкусные, и шоколад плавится, и авторитет фабрики все годы держится на высоте. Вот, например, всем известный торт «Мечта»… Его ведь ещё Анна Федоровна придумала! От бедности… В тот год был неурожай какао-бобов. А на фабрике запас сохранился некоторый. Так наши кондитеры сочинили тогда такой рецепт, что и сегодня торт делается исключительно по чулковской технологии. Вот что значит авторская работа.

- Не скромничайте, - улыбается Анна Федоровна, - появилась и новая продукция. Сейчас выпускаем 380 наименований, а в наше время было поменьше. Жалко только, что названия изменились. Ну, что это такое «Мишка Косолапов»? Сколько поколений ели «Мишку Косолапого», «Красную Шапочку», «Василек», а теперь «Лапочка в Шапочке»?

- Представьте себе, у названий конфет нашлись авторы. С авторским правом тоже нужно считаться. Я вам расскажу даже такой случай, Анна Федоровна. Выпустили мы конфеты «Джин-Джон» в джинсовом стиле. Так мне дозвонились ученые-филологи из нашего университета и пристыдили, дескать, фантазии не хватает у нас на яркие названия. Я предложил сотрудничество. Филологи подключили студентов, стали сочинять имена конфетам… Все, предложенные ими названия, уже оказались «разобранными», запатентованными. Но, к счастью, специфика нашего замечательного города такова, что красивых названий хватает. Шоколад «Русский остров», «Босфор Восточный»… Правда ведь, хорошо? «Шамору», «Тавайзу» с «Ливадией» уже производим, а может, и «Мумий Тролль» выпустим, если согласуем с носителями…

- И правильно сделаете, соглашается Анна Чулкова. Я хотя и немного понимаю в современном роке, но знаю, как популярна группа Ильи Лагутенко в Приморье и в России. Мне даже неловко было, что я вроде дорогу парню перешла. Он ведь тоже «номинировался» на звание Почетного гражданина…

- А я в кое-что понимаю в творчестве музыканта… Люблю его «Морскую» особенно. Но вас, Анна Федоровна, поддерживал всем сердцем не из соображений квасного патриотизма и не из профессиональной солидарности… Я глубоко убежден, что звание Почетного гражданина города должно пройти проверку временем. Вы её прошли. Вас знают целые поколения советских людей. И за границей знают как автора собрания сочинений «Приморского кондитера»… Песни тоже проходят проверку временем «В лесу родилась елочка» живет уже второй век! Бесхитростный текст, простенькая музыка…А песня – живет! Или «Синий, синий иней…» - вроде бы вообще песня без слов – «у-у-у-у», а весь мир поёт её уже полвека. Легло на душу, и поют люди. Марина Цветаева ведь как сказала: «…Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Я уверен, что и признание творчества Ильи Лагутенко тоже пройдет проверку временем.

…Собственно, во время этой встречи вашему корреспонденту оставалось только делать заметки, записывая диалог кондитеров разных поколений. Двух современников, преданных Владивостоку и своим землякам …

Анна Федоровна гордится тем, что продукция «Приморского кондитера» идет сегодня на экспорт – в Китай, в Японию, в США… Китайцы исключительные поклонники её «Птичьего молока»… Японцам нравятся наши конфеты – опять же чулковские – с ликером… А американцы берут всё, что предлагают владивостокские кондитеры, – русская диаспора знает толк в наших сладостях. Австралийцы метут всё подряд, и всё им по вкусу.

Похоже, руководство фабрики скоро пригласит Анну Федоровну в Харбин. Там открывается фирменный магазин «Приморского кондитера»…А имени-то у него пока нет…

- Есть такое имя! – нашлась Анна Федоровна. Когда-то я получила Бронзовую медаль ВДНХ за конфеты «Золотой Рог» с лимонником… Мне дали премию в три оклада. Я тогда первые сережки себе купила… А сейчас нет таких конфет… Жалко. Так давайте магазин наш так назовем «Золотым Рогом». Как это будет по-китайски?

«По труду – и честь». Был в Советском Союзе такой лозунг. Он во все времена читается как кредо нормального, зрелого общества. Поэтому имя Анны Федоровны Чулковой теперь уже навсегда официально закреплено в истории Владивостока.

«Первой мне позвонила, сообщив о решении депутатов, моя приятельница, - радуется Анна Федоровна. Потом – председатель Думы Валерий Михайлович РОЗОВ, потом дочка – она тоже кондитер, все внуки – все пятеро мальчишки… И вот уж второй день не смолкает ни домашний телефон, ни мобильный… Дочь сказала такие простые слова: «Мама, мы тобой гордимся»… «И я – счастлива. Мне позвонил бывший начальник Дальневосточного морского пароходства Виктор Михайлович МИСЬКОВ. Я даже растерялась: такой человечище помнит обо мне. Позвонил ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ и наговорил столько замечательных слов. У нас в городе часто повторяют: все мы здесь родственники… И как приятно чувствовать себя в этой семье – любимой».

Собственно, первой хватилась Любовь ГОРЯЧКИНА, молодой городской депутат, которая лично познакомилась с А.Чулковой лишь минувшей осенью: «Настоящий Герой Социалистического Труда! Да с такой биографией! Я сама вскормлена «Птичьим молоком», как многие поколения владивостокцев… Эти конфеты даже старше меня: мне тридцать восемь, а «птичке» за сорок… Моя 21-летняя дочь не признаёт других сладостей.

…Да, да, дочери двадцать один, - расхохоталась молодая женщина.- А что? Моя бабушка любила повторять: «Хороший товар на складе не залеживается!!!» Как наше «Птичье молоко»…