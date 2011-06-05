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Владивостокцы отказываются рожать
Владивостокцы 17 апреля выступили в защиту семейных ценностей и против форсайт-проекта «Детство-2030», который участники акции назвали необольшевистским.
- Мы не являемся членами политических партий или общественных организаций, - подчеркнула модератор акции Светлана БАКЕЕВА. - Мы нашли друг друга в Интернете в ходе обсуждения форсайт-проекта «Детство-2030».
Напомним, форсайт-проект «Детство-2030» предложила часть Общественной палаты РФ в качестве программы развития системы детства в России. Проект был презентован на международной выставке «Экспо-2010» в Шанхае в мае 2010 года. Официальной целью проекта является «смена идеологии и парадигмы в обществе», ибо «пришло время сменить приоритеты, отношение к теме и проблемам детства, изменить существующие в общественном сознании, но уже устаревшие позиции», говорится в проекте. Основные положения документа и сопутствующих ему документов вызвали многочисленные протесты. Появились противники проекта и во Владивостоке.
Досье «ЗР»Форсайт (от англ. Foresight - «взгляд в будущее») – распространенная в США и во многих странах Европы технология, смысл которой в мобилизации самых разных людей, организаций, возможностей государства и общества на достижение неких поставленных на десятилетия вперед общественно значимых задач.
Девятиметровое полотно с надписью «За здоровую крепкую русскую семью» участники акции прикрепили к 200 воздушным шарикам. Они должны были поднять лозунг над краевым центром Приморья. Однако расчеты оказались неточны. Шарики не справились с грузом. Впрочем, участники не сильно расстроились. Они раздали воздушные шарики детям, гулявшим на центральной площади Владивостока.
Зато им вполне удалась вторая часть акции. Участники собрали длиннющее послание к президенту России. Каждый желающий, и таковых нашлось немало, мог написать пожелание или выразить свое отношение к семейным ценностям и проекту «Детство-2030». Листок тут же прикреплялся к другим. Получилось весьма внушительное по длине полотна послание.
- Я хочу иметь троих детей. Но если в России будут законы как в Европе, то я их просто не буду рожать. Ведь у меня их смогут забрать. Я против внедрения в России ювенальной юстиции, что предлагает проект «Детство-2030», - объяснила причину своего участия в акции девушка, назвавшаяся Людмилой. - Мы против тотального государственного контроля над семьей, потому что он разрушает семью.
Форсайт-проект предлагает ввести систему упрощенного изъятия детей у родителей, экзамен на «ответственное родительство», лицензию на усыновление, и создание системы ювенальных судов, что означают расширение вмешательства чиновников в жизнь граждан, полагают участники акции.
- Под лозунгом защиты детей хотят уничтожить семью. Я, как верующий человек, категорически против, - заявил «ЗР» один из участников акции член Молодежного совета при Законодательном собрании Приморского края Антон. – Проект «Детство-2030» предполагает в перспективе вживление детям микрочипов, создание робота-няни, эрзац-ребенка для пар, оставшихся без детей, а также отказ от традиционной семьи, признание гостевых и множественных браков, что в свое время, сразу после революции, предполагали сделать большевики!
В самом общем виде, проект предлагает во многом заменить семью бюрократическим аппаратом и техническими средствами, что совершенно недопустимо, полагает Антон.
Сам по себе западный опыт, полагают участники акции, достаточно противоречив. Ведь даже в странах с развитой системой юстиции и опеки постоянно происходят скандалы из-за необоснованного изъятия детей из семьи. Не сложно представить, какими злоупотреблениями может обернуться широкое и непродуманное внедрение инструментов ювенальной юстиции в России с ее известными проблемами с судопроизводством и коррупцией.
Участники акции категорически против механического перенесения европейского опыта в Россию.
Досье «ЗР»: как сообщает Википедия, в пошаговом сценарии развития форсайт-проекта предполагается – в образовании переход на чипизацию мозга детей «для связи с глобальными информационно — управляющими сетями»; введение обязательного лицензирования и экзаменов на право воспитания детей; генная модификация человека с целью повышения его способностей; отказ от детско-родительской любви как заблуждения и атавизма; отказ от дискурса «дети растут в семье»; отказ от добропорядочности и поддержки престарелых родителей, поскольку они не повышают конкурентоспособность России; отказ от стереотипа «дети должны разделять ценности своих родителей»; передача детей «неуспешных» родителей в «компетентные воспитательные сообщества», поскольку семейная структура резко тормозит их развитие; управление способностями и «характеристиками детей» посредством их программирования; упразднение образовательной системы с предоставлением альтернативных путей вступления во взрослую жизнь; упразднение традиционной семьи с заменой многообразием форм семейной жизни.
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