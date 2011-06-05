За коммунальные неплатежи могут и выселить

Истории о выселении жильцов из квартир за коммунальные неплатежи не являются вымыслом. Во Фрунзенском районе Владивостока уже было два таких случая, в обоих семьях после долгих судебных разбирательств переселены из муниципальных квартир в жилье меньшей площади. Кардинальных способов борьбы со злостными неплательщиками - владельцами приватизированных квартир нет, их неприкосновенность охраняет Жилищный кодекс. Факт общеизвестный, потому у юристов ТСЖ уходит на высуживание задолженности от полутора до двух лет. Сложившуюся ситуацию проще всего рассмотреть именно на примере работы ТСЖ, поскольку жильцы дома лично заинтересованы в отсутствии неплательщиков в своих рядах. Чтобы свести концы с концами, долг по домовой квартплате разбрасывается на всех.

«Со времени создания ТСЖ в 2006 г. задолженность снизилась с 30 до 10%. Самый простой способ – договориться полюбовно, первый год мы только этим и занимались, - рассказывает председатель ТСЖ «Шилкинская 15» Ольга ПЕРЦЕВА. – Часть жильцов была против создания ТСЖ, не писала заявлений о вступлении и на этом основании отказывалась платить».

Основной аргумент для невступления в ТСЖ оказался чисто российским - «воруют», в доказательство обратного митингующим предлагалась для ознакомления подшивка счетов. Но разбираться в них долго, и вместо личного корпения над счетами самые активные граждане занялись сочинениям писем в различные инстанции с просьбой заняться финансовыми проверками. Писали всем, от прокурора до президента. Проверяющие приезжали, знакомились с ситуаций на месте и, не выявив нарушений, удалялись. Оставляя неплательщиков один на один с платежками. Когда время уговоров и отсрочек прошло, пришлось ввести в штат юриста, специализирующегося на долгах.

«В 2009 г. я ходил на заседания к мировым судьям и в службу судебных приставов ежедневно. Люди до последнего не верили, что после вынесения судебного решения и передачи исполнительного листа приставам к ним в квартиру постучат и арестуют имущество. По законодательству у человека еще есть пять дней на добровольную оплату долга без 7% пенни и стоимости судебных издержек. Часть жильцов воспользовались этим правом и расплатились без визитов приставов в квартиру», - комментирует ситуацию юрист ТСЖ Александр Н.

Долговой «телесериал»

Когда речь идет о цифрах и статьях закона, моральные соображения на тему «почему именно человек не платит» уходят в сторону. Любимых героинь социально ориентированных новостных сюжетов - одиноких пенсионерок, растящих внуков, - в доме нет. Хотя имеются семейные ситуации, достойные отражения в телесериалах. Например, мать работает проводницей на поездах дальнего следования, полагая, что за квартиру в ее отсутствие заплатят дети. У детей же иное мнение. Или – в квартире прописаны четыре человека, но ответственный квартиросъемщик с женой в разводе и в доме не проживает. За экс-жену и двоих детей платить отказывается, а женщина ссылается на сложную семейную ситуацию. В итоге в обоих случаях счета для имеющих претензии друг к другу квартиросъемщиков разделили, чтобы хоть какие-то деньги стали поступать на общий счет.

Спишут со счета

Описывать и вывозить имущество на склад временного хранения тоже приходилось. Для Александра, имеющего опыт работы в службе судебных приставов, такой ход дел не самый приятный: «У приставов слишком много работы, три года назад экономика страны шла в гору, и банки охотно выдавали потребительские кредиты. Сейчас приставы завалены исполнительными листами. Даже принятый новый федеральный закон «Об исковом производстве», по которому должника могут лишить права выезда за границу или перемещения по стране, мало помогает. Во Владивостоке одно время можно было неплохо работать по долгам, накладывая арест на автомобиль должника. Сотрудники ГИБДД останавливали такие машины и вызывали приставов на место, под угрозой арест-площадки или описи резины, человек быстро находил деньги».

Сейчас такая мера практически не работает, поскольку сотрудники ГИБДД перестали получать за отлов «галочки», в конце месяца пересчитываемые в премиальные. Чуть лучше обстоят дела с рассылкой запросов в банки, в зависимости от расторопности работников конкретного банка, приставу приходит ответ о наличии счетов и их наполнении. Долг списывается прямо со счета, включая судебные издержки и 7%. Прецедентов уже хватает. Впрочем, дел по должникам у мировых судей так много, что в очереди можно простоять полгода. Чтобы как-то ускорить процесс, юристы ТСЖ активно носят тортики приставам, чтобы вечером те нашли драгоценное время именно на их дом.

«Я за тебя платить должен?»

Меньше всего задолжников в ТСЖ, созданных при строительстве дома. Например, на Шилкинской, 3 жильцы привыкли к тесному соседскому кругу и его нравам еще в 90-е, когда аргументом был не запуск дела в производство, а фраза, брошенная в замочную скважину: «Слышь, Вась, почему это я за тебя платить должен?!» Вторая причина завидной дисциплинированности в том, что жильцы не были знакомы с лазейками для неплательщиков, связанными с особенностями функционирования управляющих компаний. Задолженность за три года списывалась за истекшим сроком давности, и сил штатного юриста управляющей компании не хватало, чтобы справиться со всеми желающими списать долги по закону. И народу тема понравилась. Что уж говорить о мелком усовершенствовании домашнего хозяйства в виде теплого пола, трубы которого выведены от батарей (кража горячей воды), или установки отдельного электросчетчика (кража электроэнергии).

Оставшиеся 10% неплательщиков по ТСЖ самые сложные. Те, которых не удалось ни уговорить, ни принудить в судебном порядке. Подкованные в юридических тонкостях граждане пишут встречные иски, а неподкованным просто нечем заплатить. Сложная семейная ситуация…