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Завтра во Владивостоке ожидается сильный дождь
Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Примгидромета, завтра, в пятницу, 6 мая, утром и днём в городе ожидается дождь, временами сильный с количеством осадков 15-25 мм за 12 часов и менее при ветре 18-23 м/с.
Всем службам жизнеобеспечения города дана команда быть готовыми к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями. Руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.
При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2-222-333.
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