Завтра во Владивостоке ожидается сильный дождь

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Примгидромета, завтра, в пятницу, 6 мая, утром и днём в городе ожидается дождь, временами сильный с количеством осадков 15-25 мм за 12 часов и менее при ветре 18-23 м/с.

Всем службам жизнеобеспечения города дана команда быть готовыми к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями. Руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2-222-333.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.