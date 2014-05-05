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Во Владивостоке обнаружена опасная свалка ртутных ламп

05 Мая 2014, 15:15 | Владивосток

Рейд по выявлению несанкционированных мест  вывоза мусора во Владивостоке провели специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

В ходе рейда был осмотрен участок вокруг так называемой «царской» дороги в районе завода «Варяг».

Как показала проверка, весь лес на осматриваемой территории захламлён и представляет собой большую свалку строительных и твёрдых бытовых отходов. Мусор свален вдоль дороги, есть точечные свалки в лесу.

Также обнаружена большая свалка строительного мусора рядом с трассой «Седанка – Патрокл» на спецплощадке, где во время строительства этой дороги складировались материалы и перемещаемые грунты.

По оценке специалистов, природе нанесён большой ущерб.

«Только вдоль дороги навалено не меньше 150 тонн мусора. На площадке рядом с трассой «Седанка – Патрокл» - более 300 тонн строительного мусора. Многие отходы представляют реальную опасность. Например, мы обнаружили большую связку ртутных ламп, которые относятся к первому классу опасности – пары ртути не выводятся из организма и являются канцерогеном. Отходы шифера также вредны для здоровья людей», - рассказал участник рейда, заместитель директора департамента Альтаир Тюменев.

По его словам, чтобы очистить лес и вывезти весь мусор, потребуется не один миллион рублей.

«Нужны грузовики, бульдозеры, люди, которые всё это соберут. А чтобы утилизировать всё по закону, необходимо будет заплатить лицензированному полигону ТБО», - отметил он.

Также Альтаир Тюменев рассказал, что проблема сложилась в том числе из-за отсутствия лицензирования на транспортировку бытовых и строительных отходов. Предлагать такие услуги может любой владелец грузовика, чем и пользуются недобросовестны предприниматели и частные лица.

Специалисты департамента намерены изменить ситуацию.

«Сегодня в ходе первого рейда мы зафиксировали места незаконного складирования отходов. В дальнейшем планируем выявлять и пресекать такие нарушения. Будем работать совместно с полицией и Росприроднадзором. Для выявления  нарушителей будем использовать фото- и видеофиксаторы, проводить оперативные мероприятия. Виновные будут привлекаться к административной ответственности. Сегодня штраф за нарушение экологических норм может составить до 250 тысяч рублей», - рассказал Альтаир Тюменев.

Несмотря на сильнейшую захламлённость, этот участок леса продолжает оставаться местом отдыха, проведения пикников. Многих отдыхающих не смущает соседство со свалкой.

Но есть и обратные примеры. Так, две коммерческие компании недавно убрали участок леса и установили там запрещающие плакаты.

«Это отличный пример ответственного отношения к природе. Одними штрафами проблему не решить – необходимо экологическое просвещение населения», - подчеркнул Альтаир Тюменев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: экология  Росприроднадзор  мусор  природа 



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Комментарии

  • 36216:42, 05.05.2014#

    Эта проститутка А. Тюменев в свою бытность был самым главным загрязнителем б. Золотой Рог, нужно сидеть не по кабинетам и не срезать взятки, а патрулировать город и его окрестности.

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