Узнать о своих долгах владивостокцы могут в магазине

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ZRPRESS. Сегодня, 5 мая 2012 года, в торговом центре «Реми» (г. Владивосток, ул. Шуйская, № 23а, район рынка «Березка») пройдет акция по информированию граждан о наличии задолженности по налоговым и социальным выплатам, организованная Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю совместно с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю и Межрайонной инспекцией ФНС России по Приморскому краю.

В этот день в холле первого этажа торгового центра с 15.00 до 18.00 будет работать выездная группа судебных приставов Советского района г. Владивостока, оснащенная мобильной базой данных о должниках.

Обратившись к судебному приставу, жители Советского района смогут узнать о наличии задолженности, а также на месте погасить долг либо предъявить судебному приставу квитанцию об оплате. Кроме того, граждане смогут получить консультации по вопросам исполнительного производства.

Данная акция проводится в г. Владивостоке уже не в первый раз и многократно подтвердила свою эффективность. Мероприятие окажется весьма полезным и для граждан, собирающихся выезжать за рубеж в период летних отпусков и опасающихся остаться «невыездными» из-за наличия неисполненных долговых обязательств.

«Золотой Рог».