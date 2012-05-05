Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Узнать о своих долгах владивостокцы могут в магазине
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ZRPRESS. Сегодня, 5 мая 2012 года, в торговом центре «Реми» (г. Владивосток, ул. Шуйская, № 23а, район рынка «Березка») пройдет акция по информированию граждан о наличии задолженности по налоговым и социальным выплатам, организованная Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю совместно с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю и Межрайонной инспекцией ФНС России по Приморскому краю.
В этот день в холле первого этажа торгового центра с 15.00 до 18.00 будет работать выездная группа судебных приставов Советского района г. Владивостока, оснащенная мобильной базой данных о должниках.
Обратившись к судебному приставу, жители Советского района смогут узнать о наличии задолженности, а также на месте погасить долг либо предъявить судебному приставу квитанцию об оплате. Кроме того, граждане смогут получить консультации по вопросам исполнительного производства.
Данная акция проводится в г. Владивостоке уже не в первый раз и многократно подтвердила свою эффективность. Мероприятие окажется весьма полезным и для граждан, собирающихся выезжать за рубеж в период летних отпусков и опасающихся остаться «невыездными» из-за наличия неисполненных долговых обязательств.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- На Рудневском мосту начались восстановительные работы
- Самое редкое копытное "Земли леопарда" "поймано" фотоловушкой
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
Новости раздела
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Владивостокцы померяются территориями
- Собственники зданий во Владивостоке обязаны закрашивать граффити
- "Большой Владивосток" становится еще больше
- Торговых точек в Спортгавани поубавится
- На Рудневском мосту начались восстановительные работы
- Самое редкое копытное "Земли леопарда" "поймано" фотоловушкой
- Крейсер "Варяг" станет еще более убойным
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары