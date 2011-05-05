Владивостокский фуникулер отметил день рождения

5 мая свой 49-й день рождения отметил владивостокский фуникулер. Как рассказал директор владивостокского фуникулера Максим ДУБРОВСКИЙ, к дню рождения хорошо знакомые владивостокцам и гостям города синий и красный вагончики украсили, а также помещения верхней и нижней станций.

Выйдя на линию весной 1962 года, «горный трамвайчик» сразу стал визитной карточкой города, его незаменимым видом транспорта, работающим в любую погоду. Благодаря фуникулеру, его верхняя точка следования, сопка Голубиная, стала самым посещаемым туристическим местом Владивостока - именно отсюда открываются красивейшие пейзажи города. Вот и 5 мая здесь провели экскурсию для прибывших в наш город школьников из Хабаровска. Сегодня, кроме Владивостока, фуникулер, как вид городского общественного транспорта, действует на территории России еще только в Сочи. При этом "горный трамвайчик" является не просто нашей яркой достопримечательностью, а, с учетом особенностей рельефа, служит незаменимым видом доставки пассажиров без привычных дорожных "пробок" напрямую от улицы Пушкинской до проспекта Красоты.