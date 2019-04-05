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Первая парковка для мам появилась во Владивостоке
На территории парковки одного из торговых центров появились необычные указатели.
Теперь в некоторых местах в столице Дальнего Востока мамы с грудными детьми могут припарковать свой автомобиль в разрешённом месте рядом с входом в торговый центр на бесплатной основе.
Людмила Куприенко - мама четверых детей, прокомментировала данную ситуацию, что каждый поход в магазин для нее испытание. Кроме тяжелых сумок, на руках еще совсем маленький ребенок. А машину обычно приходится оставлять далеко от дверей магазина. Но сегодня одной проблемой стало меньше. На парковке торгового центра во Владивостоке появились специальные места, где могут припарковаться мамы с детьми.
В свою очередь Михаил Сумин – генеральный директор торгового центра, пояснил, что это, в первую очередь молодые мамы с ребенком, мамы с двумя детьми и многодетные семьи с тремя детьми и более. Людмила Куприенко, говорит, каждый день сталкивается с этим и вынуждена сначала детей отвозить домой, а потом сама ехать за покупками, потому что крайне тяжело всей семьей идти в магазин, потом везти детей и пакеты.
Установка таких знаков - инициатива администрации торгового центра. В отличие от парковки для инвалидов эти не закреплены юридически. А значит, поставить автомобиль здесь может любой.
Поднять вопрос на законодательном уровне решила многодетная мама Ксения Князева. Она призывает наше правительство, нашу администрацию Приморского края, главу города Владивостока поддержать эту инициативу, попробовать как-то узаконить данный знак, чтобы могли пользоваться во всех городах Приморского края.
Фото: Александр Ратников
Автор: Стас Васильченко
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