Жители Владивостока теперь могут подать заявление в загс через Интернет

ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля, ZRPRESS. Жители Владивостока активно откликнулись на нововведение - электронную предварительную запись на регистрацию брака через Интернет.

Данная услуга доступна уже на протяжении двух месяцев. За это время, как сообщают отделы загс Владивостока, будущие молодожены стали активно пользоваться электронной услугой. Предварительные заявления на регистрацию брака подали уже более 50 пар.

Для того чтобы подать предварительную заявку на регистрацию брака, необходимо оставить заявление в свободной форме на сайте Приморского края, выбрав для отправления заявления электронную почту соответствующего дворца бракосочетания. В письме необходимо указать данные будущих супругов (ФИО), желаемую дату и время регистрации.

Полученные заявки рассматриваются специалистами загса в день получения (рабочее время) или не позднее следующего рабочего дня. Далее заявление регистрируют и ставят в предварительный список очереди. В ответ на поданное электронное заявление отдел загс города вышлет уведомление о получении с подтверждением выбранной даты и времени регистрации, или предложит ближайшую, в случае если выбранная дата и время регистрации забронированы ранее. А так же сообщит, в какой срок необходимо явиться в орган загс для подачи личного заявления в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", предварительно оплатив госпошлину.

Отделы загс города обращаются с просьбой к жителям, пользующимся данной электронной услугой, в письме указывать контактные данные (телефон) для более оперативного оповещения о принятии заявления, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.

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