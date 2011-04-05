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Владивосток будут чистить два месяца
3 апреля во Владивостоке начался санитарный двухмесячник по очистке территории города от мусора, включая дороги, тротуары, скверы и парки и придомовую территорию.
По долгу службы участие в мероприятиях примут сотрудники профильных организаций, таких как дорожные службы, управляющие компании и компании, специализирующиеся на вывозе мусора, а также транспортные предприятия, учреждения образования, культуры и здравоохранения. А на 16 апреля намечен общегородской суббротник. Мэрия обещает организовать подвоз земли и обеспечить горожан саженцами деревьев и кустарников для озеленения придомовых территорий. Уже к маю установят урны и скамейки у подъездов жилых домов. А на этой неделе в городе начнет работать «Зеленый дозор» - молодые волонтеры займутся очисткой парков и пляжей.
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