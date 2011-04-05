www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.94 р. 100 JPY: 58.8 р.
EUR: 75.52 р. 10 CNY: 96.23 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Старейшины ищут образ флага

05 Апреля 2011, 13:50 | Владивосток

Во Владивостоке прошло заседание совета старшин Владивостокского Морского собрания, на котором был рассмотрен вопрос «О проекте муниципального городского флага Владивостока».

По словам инициатора проекта, депутата Думы Владивостока Александра ЮРТАЕВА, «наш город является форпостом России на Дальнем Востоке … Но, к сожалению, у города до сих пор нет своего флага».

Принят проект положения о флаге Владивостока, из нескольких вариантов выбран один. В его основе лежит гюйс Военно-морского флота РФ, флаг Владивостокской крепости. В центре – изображение герба Владивостока. Красный фон знаменует славную историю города, синий цвет – его приморское положение, сам крест - военное значение города.Принято решение обратиться к главе Игорю ПУШКАРЕВУ с инициативой утвердить эскиз флага.

Автор: РИА "Дейта.ru"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru