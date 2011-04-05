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Старейшины ищут образ флага
Во Владивостоке прошло заседание совета старшин Владивостокского Морского собрания, на котором был рассмотрен вопрос «О проекте муниципального городского флага Владивостока».
По словам инициатора проекта, депутата Думы Владивостока Александра ЮРТАЕВА, «наш город является форпостом России на Дальнем Востоке … Но, к сожалению, у города до сих пор нет своего флага».
Принят проект положения о флаге Владивостока, из нескольких вариантов выбран один. В его основе лежит гюйс Военно-морского флота РФ, флаг Владивостокской крепости. В центре – изображение герба Владивостока. Красный фон знаменует славную историю города, синий цвет – его приморское положение, сам крест - военное значение города.Принято решение обратиться к главе Игорю ПУШКАРЕВУ с инициативой утвердить эскиз флага.
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