Во Владивостоке гараж обрушился на джип

В минувший снегопад на внедорожник «Мицубиси Аутлендер» во Владивостоке обрушился бесхозный бетонный гараж. Как сообщает газета «Золотой Рог» ссылаясь на сообщения в социальных сетях, номерных знаков на автомобиле нет.

Как сообщают пользователи «Авто 25», автомобиль стоит по адресу Луговая,22 с конца февраля. Он уже пережил два снегопада, но третий стал для него роковым – крыша старого гаража обвалилась прямо на машину.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.