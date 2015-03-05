Суд запретил устанавливать палатки на острове Русский

Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ООО «Корпорация 7» на решение суда первой инстанции, которым обществу отказано в утверждении схемы расположения земельного участка и в обязании Управления градостроительства и архитектуры администрации г.Владивостока утвердить и выдать схему расположения земельного участка для организации палаточного туристско-оздоровительного лагеря. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Пфтого арбитражного апелляционного суда.

Как следует из материалов дела, общество обратилось в муниципальный орган с заявлением о предоставлении в аренду на 5 лет земельного участка ориентировочной площадью 30 000 кв.м., расположенного на о. Русский.

В ответ на указанное обращение управление сообщило об отсутствии оснований для утверждения схемы расположения земельного участка ввиду того, что в представленном пакете документов отсутствовали топографическая съемка и схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории на бумажном и электронном носителях.

Посчитав отказ управления нарушающим права и законные интересы общества, ООО «Корпорация 7» обратилось с заявлением в арбитражный суд, который, в свою очередь, отказал в удовлетворении заявленных требований.

Не согласившись с решением суда, общество обратилось в апелляционный суд с жалобой, полагая, что решение суда вынесено по неполно выясненным обстоятельствам, имеющим значение для дела и с нарушением норм материального права.

Рассмотрев материалы дела, Пятый арбитражный апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о непредоставлении обществом сведений относительно предполагаемого места размещения лагеря территориально на местности, отсутствии каких-либо графических документов с обозначением адресного ориентира и границ испрашиваемого земельного участка, что препятствует возможности проверить градостроительное зонирование, красные линии, технические зоны инженерных коммуникаций, наличие смежных землепользователей, счел решение суда первой инстанции правомерным и оставил его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.