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Во Владивостоке строительство домов эконом-класса перешло в завершающую стадию

05 Марта 2013, 14:33 | Владивосток

 

Строительство трех 10-ти этажных жилых многоквартирных домов в районе Патрокла переходит в завершающую стадию. В настоящее время специалисты «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» занимаются подготовкой котлована для прокладки сетей, выполняют отделку фасадов, лоджий.

По словам начальника отдела реализации жилья ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Александра Юрченко, строительство домов переходит в завершающую стадию. «В 2009 году был выигран конкурс у Фонда «РЖС» на комплексное освоение территории в бухте Патрокл. Малоэтажную береговую линию уже застроили, сдали в конце прошлого года две очереди. Сейчас мы заканчиваем строительство трех 10-ти этажных панельных жилых домов эконом-класса. В каждом доме по 140 квартир», - отметил Александр Юрченко.

Особенностью домов являются утепленные полы первого этажа и потолки 10 этажа. Отделка наружных стен выполнена долговечным облицовочным материалом, который является эффективным утеплителем, повышающим тепло- и влагоизоляцию здания, что позволит снизить расходы на отопление.

Проектом предусмотрено и внешнее благоустройство: детские площадки с мягким покрытием, скамейки, газоны, пешеходные дорожки и парковочные площадки.

Как отметили в департаменте градостроительства Приморского края, продолжается активное взаимодействие с Фондом «РЖС» по вовлечению в оборот новых федеральных земель, развитие которых актуально для Приморского края, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По словам вице-губернатора Приморского края Владимира Балана, работа с Фондом «РЖС» - это очень интересный проект для края: «В соответствии с программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» мы должны резко увеличить объём строительства жилья и к 2016 году выйти на один миллион квадратных метров жилья. Строительство жилья – одно из приоритетных направлений госпрограммы, развитие этой программы мы видим при содействии с Фондом «РЖС». Мы стремимся к тому, чтобы строить качественное, доступное жильё для жителей Приморского края».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: «ГУСС «Дальспецстрой»  строительство  жилье эконом-класса 



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