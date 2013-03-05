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Пассажиропоток аэропорта Владивосток в феврале вырос на 11%
ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») за февраль 2013 года оказал услуги 119 тысячам пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток аэропорта возрос на 11%.
На внутренних авиалиниях перевезено 82 тыс. человек, что на 14 % больше, чем в феврале 2012 года. Пассажиропоток на международных авиалиниях возрос на 6 % и составил 37 тыс. человек.
В феврале 2013 года в международном аэропорту Владивостока было совершено 504 самолето-вылета. Рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12%.
Наибольший прирост пассажиропотока в январе-феврале обеспечили авиакомпании «Аэрофлот», «Трансаэро», Korean Air, S7 Airlines. Количество обслуженных пассажиров с начала года составило 250 тыс., что на 14 % больше чем в 2012 году, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток»
Досье: ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») - занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2012 году количество обслуженных аэропортом пассажиров впервые составило 1 млн 624 тыс. В 2012 аэропорт Владивостока выполнил программу по приему-выпуску воздушных судов глав государств и правительственных делегаций саммита АТЭС. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 30 направлений, полеты по которым совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании. Аэропорт имеет допуск на прием всех типов воздушных судов и категорию II ИКАО. Уровень комфортности нового терминала соответствует стандарту «С» IATA. Основным акционером ОАО «МАВ» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (управляет 52,2 % акций Общества).
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