Во Владивостоке объявлен конкурс на создание эскиза скульптуры художественного образа песни "Катюша"

К участию приглашаются профессиональные скульпторы, архитекторы, творческие коллективы.

По некоторым историческим данным Екатерина Алексеева, родившаяся во Владивостоке на Первой Речке, в семье часовых дел мастера, могла стать прототипом героини песни. Впрочем, образ девушки, которая верно ждёт своего любимого, - актуален для любого города, а для Владивостока - города моряков, рыбаков и пограничников - особенно.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить модель скульптуры на постаменте. Масштаб рабочей модели - 500-600мм (1:5 от натуральной величины скульптуры). Предполагаемый размер реализованной скульптуры от постамента - 2500–3000 мм; материал - гранит.

Предполагаемое место установки скульптуры - видовая площадка, расположенная в районе домов по ул. Овчинникова, 2-6.

Срок подачи моделей и проектов - с 5 марта по 10 апреля 2013 года.

Главный приз конкурса – 80 000 рублей, ообщает пресс-служба администрации Владивостока.

По итогам конкурса будет устроена выставка работ, где горожане смогут оценить каждую из моделей и высказать свое мнение. Завершающим этапом станет заседание жюри, которое и выберет победителя. В состав жюри входят:

- Игорь Пушкарёв, глава города Владивостока;

- Яков Кан, председатель совета ветеранов;

- Нелли Мизь, доцент кафедры сервиса и туризма ДВФУ;

- Алексей Онуфриенко, заслуженный художник России;

- Виктор Шалай, директор Приморского объединенного музея им. В.К. Арсеньева;

- Анатолий Мельник, главный архитектор Владивостока;

- Павел Шугуров, главный художник Владивостока.

Работы принимаются в отделе дизайна городской среды администрации города Владивостока по адресу: ул. Западная, 15, каб. 406. Справки: 252-75-42, shugurov@vlc.ru

Газета "Золотой рог", Владивосток.