К середине недели Владивостоку обещают снег

С началом весны на Дальний Восток зачастили циклоны. Отсюда нестабильность погоды в регионе, чередование теплых и холодных дней. В ближайшие дни в отдельных районах нашего края ожидается незначительный снег. В середине недели осадки начнут смещение на Сахалин и Курилы.

Снег может выпасть и во ВЛАДИВОСТОКЕ – небольшие осадки возможны во вторник и среду. Что касается дневной температуры, то она подросла до 1-3 градусов мороза. С наступлением ночи в столице Приморского края воздух по-прежнему довольно прохладный – до минус 5-10.

В среду и четверг может пойти снег у наших ближайших соседей - в ХАБАРОВСКЕ. Здесь температура в дневные часы тоже повысилась – до 14-19 градусов мороза. А после захода солнца в городе на берегу Амура температурный фон не превышает минус 14-19.

А вот в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ снова не будет никаких осадков. При этом первые шаги весны уже чувствуются - днем температура уже выросла до 10-13 градусов мороза. По ночам же в столице Амурской области все еще холодновато – как-никак на термометре 16-20 ниже нуля.

Зато в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ в ближайшие вторник и среду будет сыпать снег. Дневной температурный фон останется на прежнем уровне - 3-7 градусов мороза. В темное время суток в столице островной области холодает до минус 8-13.

Не будет снега в ближайшую неделю в МАГАДАНЕ. Как не будет и перемен на температурном фронте – днем все те же 11-16 градусов мороза. Ночная температура в столице Магаданской области удерживается в пределах 19-24 ниже нуля.

Довольно много снега может выпасть в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Осадки здесь ждут в четверг и субботу. Дневная температура остается неизменной - 3-6 градусов мороза. По ночам в столице Камчатского края воздух остывает до 7-10 ниже нуля.

«Золотой Рог».