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Кафедральный собор во Владивостоке одновременно смогут посещать 2 200 прихожан
Губернатор края Cергей Дарькин провел выездное совещание по проектированию и началу строительства кафедрального собора во Владивостоке в районе центральной площади. Участок для строительства общей площадью 0,7 га расположен по адресу Корабельная набережная, дом 1.
В этом месте 145 лет назад высадились первые русские люди. Отсюда начиналась история Приморского края и русского Дальнего Востока. И здесь же более 10 лет назад проходила торжественная служба Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.
Основные вопросы, связанные со строительством храма, уже решены. Губернатору представили эскизный проект, схему планировочной организации земельного участка, чертежи фундаментов. Дизайн-макет будущего собора выполнен с соблюдением классических канонов. Кафедральный собор будет строиться на пожертвования и спонсорские средства.
В ходе совещания были оговорены и утверждены сроки строительства. Уже начались работы по подготовке строительной площадки к активной фазе строительных работ. Заказчиком выступает Владивостокская Епархия Русской Православной церкви.
По графику проектирования ОАО «ДНИИМФ» должно завершить работы в августе 2011 года. Площадь застройки составит 0, 45 га. Высота будущего сооружения - 67 метров. Одновременно храм смогут посещать 2 200 прихожан, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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