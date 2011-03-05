www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.4 р. 100 JPY: 60.63 р.
EUR: 78.23 р. 10 CNY: 98.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Кафедральный собор во Владивостоке одновременно смогут посещать 2 200 прихожан

05 Марта 2011, 19:07 | Владивосток

Губернатор края Cергей Дарькин провел выездное совещание по проектированию и началу строительства кафедрального собора во Владивостоке в районе центральной площади. Участок для строительства общей площадью 0,7 га расположен по адресу Корабельная набережная, дом 1.

В этом месте 145 лет назад высадились первые русские люди. Отсюда начиналась история Приморского края и русского Дальнего Востока. И здесь же более 10 лет назад проходила торжественная служба Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.

Основные вопросы, связанные со строительством храма, уже решены. Губернатору представили эскизный проект, схему планировочной организации земельного участка, чертежи фундаментов. Дизайн-макет будущего собора выполнен с соблюдением классических канонов. Кафедральный собор будет строиться на пожертвования и спонсорские средства.

В ходе совещания были оговорены и утверждены сроки строительства. Уже начались работы по подготовке строительной площадки к активной фазе строительных работ. Заказчиком выступает Владивостокская Епархия Русской Православной церкви.

По графику проектирования ОАО «ДНИИМФ» должно завершить работы в августе 2011 года. Площадь застройки составит 0, 45 га. Высота будущего сооружения - 67 метров. Одновременно храм смогут посещать 2 200 прихожан, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru