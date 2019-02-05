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Торговому дому КНДР во Владивостоке быть
В столице Дальнего Востока обсудили реализацию на территории Приморья совместных российско-корейских проектов
В столице Дальнего Востока 31 января состоялась рабочая встреча заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова с заместителем Министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гыном, с целью реализации на территории края совместных российско-корейских проектов.
Так, первым пунктом обсуждалась тема строительства моста через реку Туманная в Приморье. Как отметил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, наша сторона уже разработала технико-экономическое обоснование, главная задача сегодня – совместно определить схему финансирования проекта. Объект будет создаваться по российским стандартам, он включает в себя сооружение моста, устройство дорог и пункта пограничного пропуска. Стороны договорились в течение месяца проработать организационные вопросы. Предполагается, что сроки строительства моста будут определены на девятом заседании Межправительственной комиссии России и КНДР, которое пройдет в марте этого года в Москве.
«Работа над этим, без преувеличения, уникальным проектом ведётся с 2015 года, совместно с северокорейской стороной, – говорит Валентин Пак. – На IV Восточном Экономическом Форуме была представлена его «пилотная версия». В планах – запустить в действие электронную площадку в преддверии V Восточного экономического форума в сентябре этого года. Хочу особо отметить, речь идет об экспортных товарах, не входящих в санкционный список. Это – продукты питания, строительные материалы, медикаменты и медоборудование, косметика, швейные изделия, предметы народного искусства. Работа ведется на межправительственном уровне. Это банковские взаиморасчеты, таможенный, фитосанитарный контроль, торгово-логистическое обслуживание и другое. Предполагается создание трёх офисов: в Москве, в Пхеньяне, с головным — во Владивостоке.»
Стороны договорились осуществлять активное содействие проекту, в котором планируется участие помимо обоих государств — еще коммерческих структур. В ближайшие месяцы у российско-корейского проекта «Торговый дом КНДР» должно появиться единое юридическое «лицо». Предложение по его созданию поступило, с обеих сторон, Валентину Паку, главе Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП).
Лариса РЕКОВА.
Фото Игоря НОВИКОВА, администрация Приморского края.
На фото: Рабочий момент совещания в администрации Приморского края 31 января 2019 г; снимок на память (слева направо): председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) Валентин Пак, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, заместитель Министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын.
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