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Во Владивостоке любой желающий сможет открыть свой ресторан

05 Февраля 2014, 19:16 | Владивосток

Отлично провести время, получить новые гастрономические впечатления и даже открыть свой ресторан (правда, всего на один день) смогут 16 февраля гости и жители Владивостока.

Как рассказали организаторы мероприятия, февраль – самый холодный месяц года, поэтому было решено несколько изменить формат мероприятия. Теперь, в отличие от других Ресторанных дней (в мае, августе и ноябре), участники праздника будут собраны в двух помещениях: в центре города (танцевальная студия «Баррио Латино») и в кампусе ДВФУ. 

Для всех, кто решится приехать в кампус, будет подготовлена обширная развлекательная и образовательная программа: мастер-классы по приготовлению и профессиональному фотографированию еды, по организации и ведению бизнеса в области общепита, а также кинопоказы и музыкальные выступления.

«Можно приехать в кампус к самому открытию, к 12 часам, и не скучать до конца мероприятия, которое, кстати, завершится выступлением музыкальных групп», - рассказал Александр Бережной, куратор Ресторанного дня, ответственный за площадку в кампусе университета.

Инициатор Ресторанного дня обратил внимание на то, что для участников данное мероприятие абсолютно бесплатное. Они могут даже заработать, назначив цену за собственноручно приготовленное блюдо, а могут и раздавать бесплатно.

«Уже зарегистрировалось 15 участников, в прошлый раз был акцент на  вегетарианские рестораны, а сейчас больше кондитерских и кофеин», - отметил Бережной.

Зарегистрировать свой однодневный ресторан можно здесь: http://www.restaurantday.org/ru/join/, но нужно помнить, что самое важное - это местоположение вашей точки. Вы, конечно же, по-прежнему можете выбрать любое удобное для вас место. Но если вы хотите стать участником централизованного перформанса, то при регистрации нужно будет указать точный адрес, в зависимости от того, куда направитесь.

Если вы хотите попасть в кампус в этот день, но не являетесь студентом ДВФУ, то будет необходимо получить пропуск. Это можно сделать, просто зарегистрировавшись здесь: http://bidvfu.timepad.ru/event/103333/.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Анастасия Красильникова
Теги: рестораны  конкурсы  общепит 



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  • Дежурный критик08:55, 06.02.2014#

    СЭС на вашу голову!

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