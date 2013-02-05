В архив Владивостока идут обращения из Канады, Израиля, Мексики и Индии

Более 3500 ответов на запросы и обращения граждан подготовили сотрудники Муниципального казенного учреждения «Архив города Владивостока» за 2012 год. Благодаря им кто-то смог подтвердить свой трудовой стаж, доказать права на недвижимость или земельный участок, узнать детали жизни своих родственников, чтобы включить их в ставшие модными родословные.

Как рассказал директор МКУ «Архив города Владивостока» Альфред ТАТАРЧУК, здесь хранятся дела 915 предприятий, работавших некогда в городе и прекративших свое существование в 90-е годы. Предприятий уже нет, но приказы о приеме на работу, увольнении, начислении заработной платы скрупулезно хранятся и все еще очень востребованы, прежде всего, теми, кто оформляет пенсионные дела.

Такая категория запросов – самая многочисленная, на подготовку ответов на них закон установил 30-дневный срок, но специалисты отдела исполнения документов стремятся подготовить их как можно быстрее, понимая, что работают не с самой состоятельной категорией граждан. Кстати говоря, все выписки архив предоставляет бесплатно.

Кроме архивных дел ликвидированных предприятий в городской архив переданы различные правовые акты администрации и думы города Владивостока. Но, по словам заместителя директора архива Анатолия БОГИДАЕВА, желающим получить выписки из документов, скажем, 30-50-х годов прошлого века следует обращаться в Государственный архив Приморского края, где хранятся документы до 1992 года.

В Архив города Владивостока, образованный в 2010 году, переданы все постановления, решения и иные правовые акты главы города с 1992 по 2004 год. По мере того, как истекает установленный законом 7-летний срок хранения документов непосредственно в администрации Владивостока, они передаются в архив. Сейчас здесь находится 58 тысяч единиц хранения, и уже в 2013 году число их значительно увеличится, фонд пополнят документы администрации города, принятые в 2005 году.

Анализируя запросы прошлого года, Анатолий Богидаев рассказывает об обращениях, полученных из Канады, Израиля, Мексики и Индии, некоторые из них – от бывших сотрудников судоходных компаний, существовавших во Владивостоке в 90-е годы, морякам потребовались выписки из приказов о начислении заработной платы для оформления пенсий. Запомнился запрос из Ростовской области, человек пытался выяснить судьбу своего родственника, работавшего в 30-е годы учителем в одной из Владивостокских школ.

Обращались в архив и выпускники детских домов, дети, родители которых были лишены родительских прав, – за подтверждением своего права на жилье, полученное некогда родителями и на них. И такие документы архивистам удавалось находить, а значит, подтвердить право этих уже взрослых людей на жилую площадь.

Поскольку в архиве хранятся документы по всем направлениям жизнедеятельности муниципалитета, а это дороги, водоснабжение, теплоснабжение, транспортное обеспечение, архитектурно-строительный надзор и многое другое, то именно здесь пытаются найти специалисты корни каких-то сегодняшних проблем, например, кто и когда давал разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию того или иного объекта, и было ли такое разрешение на самом деле. В уходящем году специалисты Архива города Владивостока подготовили более 500 тематических запросов.

Но бывали и такие случаи, когда найти ответ на поставленный вопрос не удавалось – предприятие ликвидировано и никаких документов в архив не направлено. Сейчас уже невозможно понять мотивы тех людей, кто, не задумываясь, отправил старые приказы и иные документы на свалку. Впрочем, на памяти владивостокских архивистов были и счастливые случаи, когда работники полигона бытовых отходов, обнаружив в неприглядных мешках приказы и трудовые книжки, позвонили в архив. Эти документы удалось спасти и даже вернуть хозяевам главное свидетельство их трудовой биографии.

Но сегодня, заботясь о сохранности каждого такого документа, специалисты архива напоминают, что каждое действующее предприятие, организация, учреждение обязаны хранить приказы о приеме на работу и увольнении, документы о начислении зарплаты 75 лет.

Ирина БАРАННИК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.