На о. Русский студенты и преподаватели ДВФУ по вине "Крокуса" могут попасть в ледниковый период

Позиция ЗАО «Крокус Интернэшнл» (входит в Crocus Group Араса АГАЛАРОВА) не платить по долгам приводит приморских энергетиков к финансовым трудностям.

Чтобы отапливать коммунальную инфраструктуру на острове Русский, ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) необходимо отвлекать оборотные средства и даже брать взаймы для покупки топлива. Компания-застройщик энергообъектов острова вынуждена рассматривать возможность ограничения поставок тепловой энергии, что сулит холодную учебу студентам Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

29 января в арбитражный суд Приморского края подан второй иск ДВЭУК к ЗАО «Крокус Интернэшнл» о взыскании задолженности за поставку тепловой энергии на сумму 99,2 млн рублей. Общий размер долга «Крокус Интернэшнл» перед ДВУЭК на сегодня составляет 207,9 млн рублей. Ранее Арбитражный суд Приморского края взыскал с ЗАО «Крокус Интернэшнл» в пользу ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в «РАО ЭС Востока») 15,655 млн рублей долга за поставленную в июне, августе и сентябре 2012 года электроэнергию.

Советник генерального директора ДВЭУК Светлана КОВГАНОВА в интервью «ЗР» рассказала, в чем причина сложившейся ситуации и как выйти из нее с наименьшими потерями.

- Светлана Александровна, среди коммерческих потребителей «Крокус Интернэшнл» самый крупный должник?

- Не буду говорить за всю энергетику. Вполне возможно, что есть компании, которые не платят за тепловую и электрическую энергию соответствующему оператору и больше. Но 200 млн рублей, из которых 108 млн накопились еще с прошлой зимы, - это серьезный показатель. По сути, ДВЭУК, как строительная компания, не только возвела энергообъекты на острове Русский, но и еще взяла на себя риск прохождения в нормальных условиях саммита АТЭС. При этом «Крокус Интернэшнл», как генеральный подрядчик строительства ДВФУ, за счет федерального финансирования обеспечен денежными средствами на теплоснабжение, но элементарно не желает платить по счетам.

- В «Крокусе» объясняют свою позицию тем, что ДВЭУК завысила тарифы!

- Здесь представители «Крокуса» откровенно лукавят - тарифы устанавливаются государственным органом. Впервые тариф для нас установлен только в сентябре прошлого года - он был экономически обоснован на уровне 4,5 тыс. рублей за 1 Гкал. По сравнению с «Приморской генерацией» или КГУП «Примтеплоэнерго», у которых тарифы утверждены на уровне 1,3 и 2,9 тыс. рублей соответственно, ставка кажется высокой. Но, во-первых, «Крокус» не оплачивал услуги даже по договорной цене, определенной на период строительства на уровне материкового тарифа, убыточного для ДВЭУК. А во-вторых, тарифы рассчитываются исходя из затрат, необходимых для надежного теплоснабжения и существующей загрузки мощностей. У «Приморской генерации» уровень загрузки оптимальный. У нас же станции загружены всего на 15% от установленной мощности. При нынешней загрузке мини-ТЭЦ «Северная» и «Центральная», введенных к саммиту АТЭС, две трети себестоимости тепловой энергии составляют амортизация и затраты на топливо. Это очень много, но пока установленная мощность станций не достигнет максимальных пределов, говорить о сбалансированности тарифной нагрузки не приходится.

- Как этого добиться? Ведь очевидно, что потребителей на о. Русский сегодня значительно меньше того числа, которое запланировано в разных стратегических документах. Да и объекты еще недостроены.

- Мы выходили на правительственный уровень с просьбой создания межведомственной комиссии по данному вопросу. Как вы правильно отметили, многие объекты не достроены. По этой причине мини-ТЭЦ, рассчитанные изначально на одну мощность, сегодня не загружены на должном уровне. Как решить вопрос? Восполнить пробел возможно строительством других инфраструктурных объектов и доведением потребления уже действующих до проектного уровня. И, скажем, за три предстоящих года обеспечить снижение тарифной нагрузки. В любом случае, нельзя решение проблемы перекладывать исключительно на плечи энергетиков. Нужны комплексный подход и видение различных ведомств, которые могут разработать программу развития островной территории, а на период ее действия установить дотацию для потребителей.

- Ваши оппоненты утверждают, что строительство двух мини-ТЭЦ оказалось слишком дорогим удовольствием. Мол, чтобы отбить инвестиции, и были установлены такие высокие тарифы.

- Мягко говоря, это ошибочное мнение. Вы знаете, что энергоинфраструктура создавалась для подготовки к проведению саммита АТЭС в рамках федеральной целевой программы. В части установленной электрической и тепловой мощности строительство объектов генерации на о. Русский было спроектировано и реализовано исходя из потребности инфраструктуры ДВФУ, на основании решений основного заказчика строительства - Минрегиона РФ. Сметная стоимость объектов строительства неоднократно проходила проверку соответствующих государственных экспертиз. И в сравнении с чем это определено как «дорогое удовольствие»? При таком утверждении нарушен принцип сопоставимости объектов сравнения, так как «рыночная» стоимость старых энергоактивов не соответствует реалиям и, тем более, не сопоставима со стоимостью нового строительства.

Что касается формирования тарифов, то здесь была использована обычная экономика. И она сегодня, прежде всего, зависит от рабочей загрузки станций и амортизации. Если большинство генерирующих объектов на материковой части были построены еще в прошлом веке и их стоимость давно самортизирована, то на о. Русский - все новое, в технологическом процессе задействовано современное и достаточно дорогое оборудование, что соответствующим образом влияет на себестоимость тепла. Сознательное занижение тарифа в данной ситуации может привести к нарушениям качества эксплуатации станций и, впоследствии, к быстрому износу производственных мощностей.

И не забывайте, что бесплатно топливо никто и никогда отпускать не будет, а, учитывая перебои с газоснабжением острова, нам приходится часто использовать дизельное топливо, которое в пять с половиной раз дороже газа...

- Ну, хорошо. А до возникновения долговых обязательств «Крокус» оплачивал счета?

- Проблемы проявились еще в 2010 году: ввиду того, что объекты генерации эксплуатировались по временному разрешению, до ввода в эксплуатацию получить официально утвержденные тарифы мы не могли. Поэтому было решено приравнять цену отпуска тепловой энергии на остров Русский к материковой части Владивостока. Тем не менее ждать оплаты услуги со стороны компании «Крокус» приходилось примерно по 8 месяцев. И вопрос погашения задолженности за 2010 год решился только к началу отопительного сезона 2011-2012 гг. Однако с 2011 года ЗАО «Крокус Интернэшнл» по-прежнему систематически не оплачивает за потребленное тепло.

- Иски вы уже подали и один выиграли. Но должного эффекта это не принесло. Какие будут ваши следующие шаги, ведь ДВЭУК не может постоянно спонсировать «Крокус»?

- Мы, как социально ориентированная компания, все же надеемся урегулировать сложившуюся ситуацию, не прибегая к крайним мерам воздействия на неплательщиков, которые предусмотрены действующим законодательством (ограничение в подаче тепла).

Не хотелось бы, чтобы за недобросовестное отношение «Крокуса» к своим обязательствам отвечали люди, работающие и учащиеся в федеральном университете. Но у нас не остается выбора: первый иск мы выиграли, решение оспаривается и, по сути, не принимается во внимание «Крокусом». Долги только накапливаются. Нам же, чтобы поддерживать инфраструктуру, приходится отвлекать оборотные средства и брать кредиты. Если и ограничения не возымеют действия, то остается надеяться только на вмешательство властей.

Досье: Crocus Group - одна из ведущих девелоперских компаний России, генеральный подрядчик строительства на острове Русский объектов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), в котором в сентябре 2012 года состоялся деловой саммит АТЭС. Общая площадь реализованных объектов превышает 1,9 млн кв. м. ОАО «ДВЭУК» ответственно за строительство энергоинфраструктуры о.Русский, в том числе трех мини-ТЭЦ, а также распределительных сетей тепло- и электроснабжения.

Комментарий пресс-службы Дальневосточного федерального университета: Задолженность числится на компании «Крокус», а не на объектах кампуса ДВФУ. Таким образом, долги будет погашать именно «Крокус», а не ДВФУ, соответственно, это не должно сказаться на деятельности университета. Вместе с тем, руководство Дальневосточного федерального университета держит этот вопрос на контроле.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.