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Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
Судебное дело над экс-мэром Владивостока близко к завершению
Экс-мэр Владивостока разместил в социальных сетях очередной пост. На этот раз пост посвящен скорому завершению судебного процесса по делу Пушкарёвых/Лушникова.
«Наше дело близится к финалу. Мы заканчиваем заслушивать показания свидетелей со стороны защиты, и далее будут прения сторон - этап, после которого судья вынесет своё судьбоносное решение. Но до конца года вряд ли успеем, ведь на декабрь назначено всего лишь пять судебных заседаний. (Предновогодние настроения отражаются и на работе судов. Вероятно, это одна из форм проявления принципа состязательности сторон - отсутствие возможности состязаться).
А я хочу лишь напомнить, что за 11 месяцев рассмотрения дела по существу мы так и не услышали от обвинения ни оного доказательства нашей вины.
По закону в обвинительном постановлении должны быть чётко и конкретно указаны суть, место, время, характер, способы и мотивы преступления, а также последствия и размер вреда. В нашем же случае ни места, ни времени дачи взятки, ни самого факта дачи взятки. Но главное, не определен ущерб, который я якобы, нанёс МУПу своими действиями, и отсутствует потерпевшая сторона. Злоупотребление полномочиями также не доказано: неясно, какими своими обязанностями я злоупотребил, что конкретно сделал, какие законы нарушил своими действиями, какие тяжкие последствия наступили в результате моих действий и для кого и так далее.
Таким образом, обстоятельства, необходимые по закону! для квалификации моих действий, в обвинительном заключении отсутствуют.
Аналогичная ситуация с отсутствием доказательной базы у моего брата Андрея и Андрея Лушникова.
Вот такие итоги судебного следствия.
Так что у нас загадка - на чём будет основана окончательная позиция обвинения на прениях. Или для суда это не важно?
P.S. В понедельник был день рождения Андрея Лушникова. Ему исполнилось 36 лет. Молодой отец троих детей, толковый руководитель, спортсмен и просто хороший человек, Андрей достойно проходит испытания, которые уготовила нам наша родина. Но мы верим в лучшее. Всё пройдёт, и время всё расставит по своим местам. Душевные боли и физические страдания закаляют, делают крепче. И это не пустые слова. Ведь добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит».
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