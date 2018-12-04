Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока

Наконец-то все желающие отправиться в круизное путешествие смогут это сделать непосредственно из Владивостока. Один из круизных операторов на днях объявил, что уже в мае 2019 года будут доступны два маршрута на круиз с посадкой и высадкой во Владивостоке.

Круизы будут совершаться на уже известном приморцам лайнере Costa neoRomantica 4, который неоднократно посещал краевую столицу. Но теперь жители города смогут не просто наблюдать красавец-лайнер со стороны, фотографируясь на его фоне и завидуя иностранным туристам, но и сами смогут взойти на его борт и отправиться в увлекательное путешествие.

Пока предлагаются два маршрута: «Токио - Хаконе-Фудзи - Камакура - Токио - Кобе (Киото) - Владивосток» и «Владивосток - Хакодате - Токио - Кобе (Киото) - Чеджу - Кагосима - Токио - Хаконе-Фудзи - Токио».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.